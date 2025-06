Risultati Mondiale per Club 2025: diretta gol live score delle prime due partite per gli ottavi di finale (oggi sabato 28 giugno)

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: COMINCIANO GLI OTTAVI!

Oggi sabato 28 giugno sarà un giorno molto importante per i risultati Mondiale per Club 2025, perché si giocheranno i primi due ottavi di finale e di conseguenza avrà inizio la fase ad eliminazione diretta che ci terrà compagnia naturalmente sino alla finale di domenica 13 luglio. Per il momento tuttavia ci sono ancora 16 squadre in lizza e il cammino è abbastanza lungo davanti a loro.

Si comincerà con un incrocio davvero particolare: parliamo infatti di risultati Mondiale per Club 2025, ma l’onore di aprire gli ottavi toccherà a un derby brasiliano, dal momento che alle ore 18.00 italiane avremo Palmeiras Botafogo a Philadelphia. Parliamo delle vincitrici di due delle ultime quattro edizioni della Copa Libertadores, per cui il livello sarà sicuramente molto alto.

Il Palmeiras ha vinto il girone A, che in verità non era di certo il più competitivo, ma comunque ha fatto tutto per bene e ora attende l’incrocio con i connazionali del Botafogo, secondi nel girone B ma con la grande soddisfazione di avere già battuto i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, per cui già eccellenti protagonisti fin qui.

Certo, è particolare il fatto che nei risultati Mondiali per Club 2025 ci sia un derby nazionale (soprattutto già agli ottavi), ma il Brasile aveva ben quattro squadre partecipanti e di conseguenza è anche lo Stato che aveva oggettivamente le maggiori possibilità di vedere prima o poi un derby sul palcoscenico iridato.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: LA PARTITA “EUROPEA”

Dal Brasile all’Europa, si sa quali sono i luoghi di riferimento per il calcio e allora ecco che alle ore 22.00 italiane avremo da Charlotte il secondo ottavo di finale per i risultati Mondiali per Club 2025 e si tratterà di Benfica Chelsea. I portoghesi hanno battuto il Bayern Monaco per prendersi il primo posto nel girone C, una grande soddisfazione anche se come conseguenza avrà l’incrocio con un altro colosso: per il Benfica continuano le sfide di alto livello sotto la guida di Angel Di Maria, di certo le Aquile in una partita secca possono dare filo da torcere a chiunque e quindi se la giocheranno al meglio.

Il Chelsea invece ha chiuso al secondo posto il girone D, pagando la sconfitta contro il Flamengo. Per il resto sono arrivate le vittorie contro Espérance Tunisi e Los Angeles FC, che però francamente per gli uomini di Enzo Maresca erano il minimo sindacale. Ecco allora che sarà oggi per il Chelsea lo spartiacque tra una partecipazione modesta che finisca presto nel dimenticatoio e la possibilità che si spalanchino orizzonti ben più intriganti. Insomma, un bel sabato sera con i risultati Mondiali per Club 2025…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, OTTAVI

ore 18.00 Palmeiras Botafogo

ore 22.00 Benfica Chelsea