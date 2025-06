Risultati Mondiale per Club 2025: diretta gol live score delle due partite di domenica 29 giugno, sempre valide per gli ottavi di finale.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: ALTRI DUE OTTAVI!

Un nuovo appuntamento con i risultati Mondiale per Club 2025 ci fa proseguire nel programma degli ottavi di finale: siamo arrivati a domenica 29 giugno, terzo e quarto match nel primo turno ad eliminazione diretta e con Psg Inter Miami saremo in campo ad Atlanta alle ore 18:00, mentre la seconda partita del giorno andrà in scena a Miami alle ore 22:00 secondo il nostro fuso orario e si tratterà di Flamengo Bayern.

Probabili formazioni Psg Inter Miami/ Quote: tante star in campo! (ottavi Mondiale per Club 2025, 29 giugno)

Quindi: l’Inter Miami avrebbe potuto conservare il diritto di giocare all’Hard Rock Stadium ma lo ha perso arrivando secondo nel girone, tutto sommato però ottimo risultato visto che gli statunitensi hanno eliminato il Porto.

Le due big europee hanno il favore del pronostico, ma attenzione: se da una parte il Psg campione d’Europa parte decisamente favorito contro l’Inter Miami, il Bayern Monaco deve stare attento alla grande condizione del Flamengo.

Probabili formazioni Flamengo Bayern/ Quote: tornano i titolari (ottavi Mondiale per Club 2025, 29 giugno)

Abbiamo già parlato di come le squadre brasiliane siano nel pieno della stagione e forse anche più pronte alle temperature statunitensi; due fattori che almeno nella fase a gironi hanno bilanciato la superiorità tecnica delle europee, ma ora si fa sul serio e i risultati Mondiale per Club 2025 potrebbero presentare una storia ben diversa.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: LE FAVORITE CI SONO MA…

Torniamo allora in campo per i risultati Mondiale per Club 2025, abbiamo già detto che in questi due ottavi di finale ci sono le squadre favorite e si tratta di Psg e Bayern, ma il Flamengo ha vinto il suo girone impreziosendo il primo posto con la vittoria contro il Chelsea, e appunto si trova a vivere una condizione perfetta dal punto di vista fisico e atletico, perché il suo campionato si svolge adesso a differenza dei tornei del Vecchio Continente, che sono terminati da ormai un mese portando in dote anche un lungo percorso in Champions League e nelle coppe nazionali, cosa che potrebbe incidere anche sulle motivazioni.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICA/ Goleada tra Juve e City! Diretta gol live score (26 giugno)

L’Inter Miami, con l’eliminazione di Seattle Sounders e Los Angeles FC, rimane l’unica squadra degli Stati Uniti ancora in corsa nei risultati Mondiale per Club 2025, un motivo in più per prov are ad andare il più avanti possibile. Leo Messi intanto ha conservato la sua statistica perfetta di qualificazione dalla fase a gironi (33 su 33), lui e Luis Suarez insieme a Sergio Busquets, Jordi Alba e Javier Mascherano sanno bene come si vincono i trofei e proveranno a indicare la via anche ai compagni di squadra, pur nella consapevolezza che un club come il Psg resti superiore. Tra poco comunque avremo il sostegno dei campi a dirci come andranno le cose…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Psg Inter Miami

Ore 22:00 Flamengo Bayern