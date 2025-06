Risultati Mondiale per Club 2025, diretta gol live score ottavi di finale: gioca anche l’Inter nelle due partite di oggi, lunedì 30 giugno

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: L’INTER IN PRIMA SERATA

Si tingono di nerazzurro stasera i risultati Mondiale per Club 2025 perché oggi, lunedì 30 giugno, il primo appuntamento sarà proprio con l’Inter di Christian Chivu, a caccia di un ulteriore passo avanti nella manifestazione iridata che con gli ottavi di finale sta sempre più entrando nel vivo, facendo anche aumentare l’interesse.

Rispetto ai giorni scorsi, attenzione a un cambio di orari: le due partite di oggi saranno quindi la prima nella serata italiana e la seconda quando da noi sarà già notte fonda. La collocazione più felice, alle ore 21.00, sarà per Inter Fluminense da Charlotte, in Carolina del Nord. Attenzione anche alla logistica: l’Inter arriva dalla costa ovest, ci sono tre ore di fuso orario che non sono un dettaglio trascurabile.

Dal punto di vista agonistico, la migliore notizia è che l’Inter sembra in crescita: la vittoria contro il River Plate è stata netta e meritata e ha portato in dote ai nerazzurri anche il primo posto nel girone E, un traguardo che non era così scontato dopo le difficoltà delle prime due partite – nelle quali l’Inter si era fatta apprezzare soprattutto per la capacità di raddrizzare sfide nate male.

Continua l’ideale giro del mondo: dopo avversari da Messico, Giappone e Argentina, si resta in Sudamerica perché l’ostacolo nei risultati Mondiale per Club 2025 è ora il Fluminense, squadra di Rio de Janeiro che arriva dal secondo posto nel girone F dietro al Borussia Dortmund e che in due partite su tre ha pareggiato per 0-0, quindi potrebbe puntare soprattutto sulla difesa.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: LA PARTITA DELLA NOTTE

Una caratteristica dei risultati Mondiale per Club 2025 in questi ottavi di finale è che ogni giorno si giocano le due partite che poi determineranno un accoppiamento dei quarti di finale. Di conseguenza, soprattutto se l’Inter dovesse vincere la propria partita, sarebbe di notevole interesse conoscere il verdetto dell’altro incontro, anche se ad Orlando si giocherà alle ore 3.00 della notte italiana Manchester City Al Hilal, un match che fornisce alcuni spunti particolari, a cominciare dal fatto che gli arabi sono gli unici tra le prime 16 che non arrivano da Europa o Americhe.

Naturalmente per molti l’Al Hilal è noto soprattutto per il fatto di essere la nuova squadra di Simone Inzaghi, che lancerà la sfida a Pep Guardiola, sognando magari nei quarti di finale un clamoroso incrocio proprio con l’Inter. Certo, di mezzo c’è il Manchester City, che è un ostacolo difficilissimo, anche perché i Citizens hanno chiuso a punteggio pieno il girone travolgendo per 5-2 la Juventus e portando a 13 il bottino di gol segnati in tre sole partite. Sulla carta, in Florida c’è una netta favorita per i risultati Mondiale per Club 2025…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, OTTAVI DI FINALE

ore 21.00 Inter Fluminense

ore 3.00 Manchester City Al Hilal