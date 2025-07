Risultati Mondiale per Club 2025, diretta gol live score degli ultimi due ottavi di finale con la Juventus, si gioca oggi martedì 1 luglio

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: BIG-MATCH PER LA JUVENTUS

I risultati Mondiale per Club 2025 oggi, martedì 1 luglio, ci offriranno la partita certamente più prestigiosa degli ottavi di finale, un match europeo di enorme fascino e che naturalmente attirerà in modo speciale la nostra attenzione anche in ottica italiana.

Parliamo evidentemente della partita che andrà in scena già alle nostre ore 21.00, cioè Real Madrid Juventus, che attirerà davvero l’attenzione del mondo intero dall’Hard Rock Stadium di Miami, perché ci sono nobiltà e tradizione per affascinare anche gli States, sperando che tutto fili lisci con i protocolli meteo che tanto stanno facendo discutere.

Detto questo, sotto l’aspetto più strettamente agonistico è chiaro che per la Juventus e Igor Tudor sarà un esame molto delicato. I risultati Mondiale per Club 2025 inizialmente avevano fatto sorridere i bianconeri, approfittando però anche di due incroci “facili”, poi il tracollo contro il Manchester City ha riaperto tutti i dubbi che la Juventus fatalmente si porta dietro.

Insomma, il primo esame vero ha detto che c’è ancora parecchio da lavorare, ora arriva il Real Madrid che sta iniziando il nuovo ciclo con Xabi Alonso, non tutto è ancora perfetto (vedi pareggio con l’Al Hilal) però ci sono stati subito segnali di crescita ed evidentemente gli spagnoli sulla carta partono favoriti.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025: LA PARTITA DELLA NOTTE

Una sfida così di lusso collocata nella prima serata europea si prende fatalmente la copertina e rischia di far passare in secondo piano l’altra partita, anche perché sarà nel cuore della notte per chiudere definitivamente il quadro degli ottavi di finale per i risultati Mondiale per Club 2025. Parliamo in questo caso di Borussia Dortmund Monterrey, che avrà inizio alle nostre ore 3.00 di notte al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e nella migliore delle ipotesi interesserà molto da vicino la Juventus, perché indicherebbe la rivale nell’eventuale quarto di finale.

Il Borussia Dortmund vinto il proprio girone, anche se onestamente bisogna dire che non ha particolarmente brillato. Finora comunque ha compiuto il proprio dovere e adesso comincia a giocarsi gli obiettivi più prestigiosi, potendo contare almeno stanotte sul favore del pronostico contro i messicani del Monterrey, che in realtà nel girone dell’Inter hanno fatto una figura eccellente e hanno eliminato il River Plate. Il Monterrey quindi è pronto a tentare il colpo nei risultati Mondiale per Club 2025…

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, OTTAVI DI FINALE

ore 21.00 Real Madrid Juventus

ore 3.00 Borussia Dortmund Monterrey