Risultati Mondiale per Club 2025 diretta gol live score delle ultime due partite per i quarti di finale che si giocano oggi, sabato 5 luglio

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025: QUARTI DI FINALE TUTTI EUROPEI OGGI

A un venerdì “esotico” farà seguito un sabato tutto europeo oggi, 5 luglio, per i risultati Mondiale per Club 2025, che infatti vedranno scendere in campo solamente formazioni del Vecchio Continente per gli ultimi due quarti di finale ancora da disputare. Grande fascino e tradizione per due sfide che potrebbero benissimo essere big-match anche di Champions League.

Diretta PSG Bayern/ Streaming video tv: un quarto di lusso! (Mondiale per Club 2025, oggi 5 luglio)

Si inizierà oggi già alle ore 18.00 italiane (attenzione agli orari che sono diversi rispetto a ieri) ad Atlanta, dove avrà luogo PSG Bayern Monaco. I campioni d’Europa in carica francesi sfidano la corazzata tedesca che non manca mai ad altissimi livelli in ogni competizione alla quale partecipa, per un quarto di finale nel quale risulta difficile sbilanciarsi in pronostici.

DIRETTA/ Palmeiras Chelsea (risultato finale 1-2): decide un'autorete! (Mondiale per Club 2025, 5 luglio)

Il PSG sicuramente è in forma, arriva dal Triplete coronato dalla finale dominata contro l’Inter e anche nei risultati Mondiale per Club 2025 ha fatto quasi tutto bene, a parte lo scivolone comunque indolore nella fase a gironi contro il Botafogo, poi negli ottavi i francesi non hanno avuto alcun problema per battere 4-0 l’Inter Miami del grande ex Leo Messi.

Il Bayern Monaco invece arriva dalla divertente vittoria per 4-2 negli ottavi di finale contro il Flamengo, nel girone aveva chiuso la pratica qualificazione in due partite anche se poi nella terza la sconfitta contro il Benfica ha relegato i tedeschi l secondo posto. In ogni caso, la certezza è che all’orario dell’aperitivo ci godremo un match che è affascinante anche a luglio…

Probabili formazioni Real Madrid Borussia Dortmund/ Quote: i titolari (Mondiale per Club 2025, oggi 5 luglio)

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025: ECCO LA PARTITA SERALE

La risposta serale non sarà comunque da meno alle ore 22.00, quando per i risultati Mondiale per Club 2025 si completerà il quadro dei quarti di finale grazie a Real Madrid Borussia Dortmund, che si giocherà al MetLife Stadium di East Rutherford, che da quel momento in poi diventerà la sede unica del torneo, dal momento che poi in questo stesso impianto nei dintorni di New York si disputeranno anche le due semifinali e la finale. Precisato l’aspetto logistico, per dare idea invece del fascino del match basterebbe dire che appena 13 mesi fa era stata la finale della Champions League.

Il Real Madrid arriva dalla vittoria di misura sulla Juventus, dopo avere chiuso al primo posto il girone: impatto quindi positivo per il nuovo allenatore Xabi Alonso nei risultati Mondiale per Club 2025, ma sappiamo bene che in ogni competizione per il Real Madrid l’obiettivo finale è la vittoria, quindi adesso arriveranno gli ostacoli più alti da affrontare. Il Borussia Dortmund magari non ha entusiasmato, ma a sua volta finora ha fatto tutto per bene: girone F chiuso al primo posto e vittoria nell’ottavo contro il Monterrey. Ora però si deve alzare il livello…

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025, QUARTI DI FINALE

ore 18.00 PSG Bayern Monaco

ore 22.00 Real Madrid Borussia Dortmund