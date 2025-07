Risultati Mondiale per Club 2025 diretta gol live score delle prime due partite per i quarti di finale che si giocano oggi, venerdì 4 luglio

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025: I PRIMI DUE QUARTI DI FINALE

Dopo un paio di giorni di sosta, tornano i risultati Mondiale per Club 2025 oggi, venerdì 4 luglio, che è infatti il giorno dei primi due quarti di finale. Rimangono otto squadre in lizza, il gioco si fa sempre più intrigante anche se purtroppo sono uscite di scena agli ottavi sia l’Inter sia la Juventus, per cui l’Italia dovrà fare da spettatrice da qui in poi.

Probabili formazioni Palmeiras Chelsea/ Quote: i titolari di Maresca (Mondiale per Club 2025, 4 luglio)

La prima partita sarà quella che probabilmente nessuno avrebbe potuto nemmeno immaginare pensando ai quarti di finale per i risultati Mondiale per Club 2025: infatti alle ore 21.00 italiane a Orlando si giocherà Fluminense Al Hilal. I brasiliani hanno eliminato l’Inter negli ottavi per 2-0, con un gol dopo soli tre minuti e l’altro nel recupero: inizio e fine fatale quindi per i nerazzurri.

Probabili formazioni Fluminense Al Hilal/ Quote: le mosse di Inzaghi (Mondiale per Club 2025, 4 luglio)

Bella impresa per il Fluminense, ma solo poche ore più tardi ne sarebbe arrivata una ancora più clamorosa, perché era davvero ai limiti dell’impossibile pensare al Manchester City eliminato dall’Al Hilal, che così porta l’Asia ai quarti dimostrando la crescita del calcio in Arabia Saudita, anche se il merito è naturalmente dei nomi pescati in Europa.

Una soddisfazione speciale per Simone Inzaghi, che si è preso lo sfizio di eliminare Pep Guardiola e di cogliere una rivincita almeno parziale per la finale della Champions League 2023, ma ricordiamo anche Kalidou Koulibaly, autore di uno dei gol con i quali l’Al Hilal ha firmato uno dei colpi che ci ricorderemo nei risultati Mondiale per Club 2025.

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025/ Real ai quarti, gol Garcia! Diretta gol live score (oggi 1 luglio)

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025: UNA SOLA EUROPEA OGGI

Questa sarà dunque la partita “fuori dagli schemi” per i risultati Mondiale per Club 2025, che oggi curiosamente vedranno in campo una sola squadra europea – mentre domani avremo tanta nobiltà del Vecchio Continente. Il secondo appuntamento sarà infatti alle ore 3.00 di notte per noi, decisamente scomodo per i coraggiosi che vorranno sintonizzarsi con Philadelphia per seguire Palmeiras Chelsea, magari per tifare per Enzo Maresca: le squadre italiane infatti sono già uscite di scena, ma in compenso almeno i nostri allenatori stanno facendo una eccellente figura.

Il Chelsea ha vinto la partita contro il Benfica che entrerà nella storia come la più lunga del calcio a causa della rigidità del protocollo meteo, che aveva portato alla sospensione per una minaccia di temporale ma senza che scendesse nemmeno una goccia d’acqua quando l’arbitro aveva dovuto rimandare tutti negli spogliatoi. Dall’altra parte il Palmeiras, che invece ha vinto il derby contro il Botafogo nel primo ottavo di finale: ecco allora che, insieme al Fluminense, oggi sarà un giorno al 50% brasiliano per i risultati Mondiale per Club 2025…

RISULTATI MONDIALI PER CLUB 2025, QUARTI DI FINALE

ore 21.00 Fluminense Al Hilal

ore 3.00 Palmeiras Chelsea