Risultati Mondiali basket 2019/ Diretta live score, 3^ giornata gironi A, B, C, D

Mercoledì 4 settembre si apre un’altra giornata dedicata ai risultati dei Mondiali di basket 2019: si rigioca per i primi quattro gironi della prima fase, che entrano nel loro terzo e ultimo turno. Come sempre teniamo conto degli orari italiani: si parte dunque alle ore 9:30 con l’ininfluente Angola-Filippine, poi alle ore 10:00 Costa d’Avorio-Polonia mentre 30 minuti più tardi scatteranno Corea del Sud-Nigeria e Porto Rico-Tunisia. Alle ore 13:30 sarà il turno della nostra nazionale, nel big match Italia-Serbia; alle 14:00 ecco Venezuela-Cina, poi alle ore 14:30 le ultime due partite con Russia-Argentina e Spagna-Iran. Saranno partite molto interessanti, soprattutto dal punto di vista della classifica dei gironi che porteranno alla composizione dei primi due gruppi della seconda fase.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: LA SITUAZIONE

Per i risultati dei Mondiali di basket 2019 dunque la grande attenzione è rivolta all’Italia: la nostra nazionale si gioca il primo posto nel gruppo D che è ininfluente in termini assoluti (si qualificano le prime due che vanno a finire nello stesso girone), ma importantissimo se consideriamo che nella seconda fase i risultati di questo turno conteranno nella classifica. Siccome gli azzurri dovranno poi affrontare la Spagna e, ancora una volta, la Serbia è chiaro che arrivare al secondo turno con una vittoria in più rispetto ai balcanici potrebbe fare tutta la differenza del mondo, e aiutarci a centrare i quarti di finale. Al netto di questo, la partita contro la Serbia potrà darci l’esatta dimensione del nostro valore contro un avversario finalmente di livello, certamente superiore a noi sulla carta, dopo le scampagnate contro Filippine e Angola; in campo oggi troveremo ancora la Spagna, ma sarà anche interessante valutare i progressi di un’Argentina che lunedì non si è espressa nel migliore dei modi contro la Nigeria, rischiando addirittura di perdere. Tra poco allora si torna sul parquet: non ci resta che accomodarci per stare a vedere come andranno le cose…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: 3^ GIORNATA

GRUPPO A

ore 10:00 Costa d’Avorio-Polonia

ore 14:00 Venezuela-Cina

CLASSIFICA: Polonia 4, Cina, Venezuela 2, Costa d’Avorio 0

GRUPPO B

ore 10:30 Corea del Sud-Nigeria

ore 14:30 Russia-Argentina

CLASSIFICA: Argentina, Russia 4, Corea del Sud, Nigeria 0

GRUPPO C

ore 10:30 Porto Rico-Tunisia

ore 14:30 Spagna-Iran

CLASSIFICA: Spagna4, Portorico, Tunisia 3, Iran 2

GRUPPO D

ore 9:30 Angola-Filippine

ore 13:30 Italia-Serbia

CLASSIFICA: Serbia, Italia 4, Angola, Filippine 0



