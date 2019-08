Risultati Mondiali Basket 2019/ Diretta live score della 1^ giornata (fase a gironi)

Dopo grande attesa, hanno inizio oggi sabato 31 agosto i Mondiali di basket 2019: la competizione iridata è di stanza in Cina, dove in ben otto città avranno luogo i tanti incontri messi in tabellone per la fase preliminare del torneo, che mette in palio il titolo iridato, fino ad oggi nelle mani della nazionale statunitense. E sono proprio gli USA, pur privi di parecchie star dell’Nba, i rivali da battere: non però solo la squadra a stelle e strisce ad essere la favorita di questa edizione 2019. In ogni caso siamo davvero impazienti di dare il via alla manifestazione iridata, anche perchè già oggi in campo vi saranno anche gli azzurri di Meo Sacchetti. La nostra Italia però non ha sempre fatto vedere grandi cose negli ultimi test match di preparazione e sono molte le perplessità che seguono la spedizione azzurra. La speranza è però che i nostri riescano subito a mettersi in mostra, anche nei primi match e risultati dei Mondiali di basket 2019.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: I MATCH DI OGGI

Non perdiamo altro tempo quindi e andiamo a vedere quali saranno i match e i risultati per i Mondiali di basket 2019 che otterremo già oggi, sabato 31 agosto 2019, in questa prima giornata della fase preliminare a gironi. Facendo poi il giusto calcolo del fuso orario tra Italia e Cina, ecco che gli appassionati della palla a spicchi dovranno tenere gli occhi aperti di mattina. La prima sfida infatti sarà attesa per le ore 9,30 del mattino e vedrà in campo Angola e Serbia, protagoniste poi del girone D, lo stesso dell’Italia. Dovremo però attendere un poco prima di vedere in campo i nostri beniamini: gli azzurri infatti saranno in campo contro le Filippine solo alle ore 13,30 secondo il fuso orario italiano. Da programma segnaliamo poi che alle ore 10,00 è previsto il palla a due tra Polonia e Venezuela, mentre alle ore 10,30 sarà la volta di Iran-Portorico e Russia-Nigeria. Momento clou per i risultati dei mondiali di basket 2019 sarà poi il primo pomeriggio italiano: alle ore 14,30 infatti avranno poi luogo le altre partite del programma e quindi Argentina-Corea del sud e Spagna-Tunisia, con la sfida Costa d’Avorio-Cina anticipata alle ore 14,00.

RISULTATI MONDIALI DI BASKET 2019

Ore 09:30 Angola-Serbia

Ore 10:00 Polonia-Venezuela

Ore 10:30 Iran-Portorico

Ore 10:30 Russia-Nigeria

Ore 13:30 Filippine-Italia

Ore 14:00 Costa d’Avorio-Cina

Ore 14:30 Argentina-Corea del Sud

Ore 14:30 Spagna-Tunisia



