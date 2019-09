RISULTATI MONDIALI BASKET 2019/ 2^ giornata: Serbia e Spagna si qualificano!

Abbiamo gli ultimi risultati ai Mondiali basket 2019 per questo intenso lunedì, aperto dalla vittoria a valanga dell’Italia e proseguita con il clamoroso +59 inflitto dalla Serbia – qualificata insieme agli azzurri – alle Filippine: la Spagna soffre tanto ma riesce nel secondo tempo a liberarsi della pressione di Porto Rico, si qualifica per la seconda fase e lascia invece in bilico gli avversari, che dovranno giocarsi il tutto per tutto contro la Tunisia partendo comunque nettamente favoriti. Scintillante Marc Gasol che chiude con 19 punti e 7 rimbalzi; c’è tanto Andrey Vorontsevich nel successo della Russia contro la Corea del Sud, aspettando la sfida diretta per il primo posto nel girone, contro l’Argentina, la semifinalista degli ultimi Europei si qualifica per la seconda fase eliminando invece gli asiatici, che ora giocheranno contro la Nigeria per evitare l’ultimo posto nel girone. Tutto ancora in bilico nel gruppo A: la Polonia fa il colpo contro la Cina vincendo di tre punti in overtime (ottime prove da parte di Mateusz Ponitka e AJ Slaughter) ed è quasi al prossimo turno, mentre gli asiatici dovranno conquistare il pass per il secondo girone nell’ultima giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA A VALANGA

I risultati dei Mondiali di basket 2019 ci consegnano la vittoria dell’Italia che, volendo dare quasi per scontato il successo della Serbia sulle Filippine, accedono alla seconda fase del torneo aspettando proprio la sfida contro i balcanici. Tutto facile per gli azzurri che cavalcano i 17 punti di Marco Belinelli e gli 11 di Daniel Hackett, nel finale espulso Alessandro Gentile che macchia ulteriormente una partita sotto tono (6 punti e 2/6 dal campo). Nella prima gara del gruppo A il Venezuela piega la Costa d’Avorio, che nel secondo tempo ha provato senza successo a rimontare: fantastica prova di Heissler Guillent che chiude con 31 punti (12/17 dal campo), 6 assist e 30 di valutazione mentre dall’altra parte ci sono quattro giocatori in doppia cifra, 15 punti e 5 rimbalzi di un Deon Thompson da 6/9 e il 66,7% dall’arco. Con questa vittoria la Vinotinto si rimette in corsa per la qualificazione alla seconda fase, ma dovrà comunque aspettare il risultato di Cina-Polonia che si gioca alle ore 14:00; intanto l’Argentina sta soffrendo più del previsto contro la Nigeria, che a metà del terzo quarto resta attaccata nel punteggio, mentre la Tunisia sembra poter chiudere in anticipo la pratica Iran. (agg. di Claudio Franceschini)

IN CAMPO L’ITALIA

Il quadro dei risultati dei Mondiali basket 2019 per oggi si aprirà proprio con Italia Angola, la seconda partita degli azzurri di coach Meo Sacchetti nella rassegna iridata in Cina. Dobbiamo notare che sabato nella prima giornata il nostro girone D è vissuto nel segno del 46: curiosamente infatti Italia e Serbia hanno rifilato lo stesso identico scarto a Filippine e Angola, con il 108-62 azzurro contro gli asiatici e il 105-59 slavo contro gli africani. Altro scarto eclatante è stato il +39 rifilato dalla Spagna alla Tunisia, anche gli iberici hanno dovuto soffrire un po’ di più perché al termine del primo quarto erano addirittura sotto, prima di dilagare nei restanti 30 minuti. Il nostro girone sembra quello più sbilanciato fra le due europee e le loro esotiche avversarie: l’Italia naturalmente è chiamata a confermarsi per mettere in cassaforte il passaggio alla seconda fase, obiettivo minimo per la nostra spedizione ai Mondiali di basket 2019. Parola dunque al parquet di Foshan, si torna a giocare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI AI MONDIALI BASKET 2019

Oggi, lunedì 2 settembre 2019, sarà ancora un giorno all’insegna dei risultati Mondiali basket 2019. La rassegna iridata è cominciata sabato in Cina e si gioca senza alcuna sosta: due giorni fa le prime partite, ieri hanno debuttato anche gli ultimi quattro gironi e oggi eccoci alla seconda giornata per chi aveva giocato sabato, dunque anche l’Italia reduce da una autorevole vittoria contro le Filippine. Si gioca infatti a giorni alterni in questa prima fase a gironi, di conseguenza la terza e ultima giornata sarà mercoledì per gli azzurri e per tutte le altre squadre che scenderanno in campo nelle prossime ore. Vediamo allora quali sono le partite che ci daranno i risultati dei Mondiali basket 2019 attesi per oggi, naturalmente indichiamo gli orari italiani: nel girone A alle ore 10.00 Venezuela-Costa d’Avorio e alle ore 14.00 Cina-Polonia; nel girone B alle ore 10.30 Nigeria-Argentina e alle ore 14.30 Corea del Sud-Russia; nel girone C alle ore 10.30 Tunisia-Iran e alle ore 14.30 Portorico-Spagna; infine nel nostro girone D alle ore 9.30 Italia-Angola e alle ore 13.30 Serbia-Filippine.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: GLI AZZURRI

Parlando dei risultati dei Mondiali basket 2019, naturalmente adesso spendiamo qualche parola in più sull’Italia di Meo Sacchetti, che aveva cominciato i Mondiali tra mille dubbi, causati da troppe sconfitte nelle amichevoli di preparazione. Vincere contro le Filippine onestamente non era in dubbio, ma conta anche come si vince e qui gli azzurri sono stati davvero eccellenti: 37-8 alla fine di un primo quarto meraviglioso e successo in banca praticamente già dopo 10 minuti. Adesso arriva l’Angola, altra partita da vincere (gli africani sabato sono stati travolti dalla Serbia) per blindare la qualificazione alla seconda fase con una giornata d’anticipo e scendere in campo con animo più leggero mercoledì nella grande sfida contro la Serbia. Sabato, pur facendo la tara ad un avversario modesto, tutto è andato bene: confermarsi sarebbe naturalmente fondamentale.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019, 2^ GIORNATA

Girone A

RISULTATO FINALE Venezuela-Costa d’Avorio 85-71

RISULTATO FINALE Cina-Polonia 76-79 ot

Classifica: Polonia 2-0; Cina, Venezuela 1-1; Costa d’Avorio 0-2

Girone B

RISULTATO FINALE Nigeria-Argentina 81-94

RISULTATO FINALE Corea del Sud-Russia 73-87

Classifica: Argentina, Russia 2-0; Corea del Sud, Nigeria 0-2

Girone C

RISULTATO FINALE Tunisia-Iran 79-67

RISULTATO FINALE Portorico-Spagna 63-73

Classifica: Spagna 2-0; Portorico, Tunisia 1-1; Iran 0-2

Girone D

RISULTATO FINALE Italia-Angola 92-61

RISULTATO FINALE Serbia-Filippine 121-67

Classifica: Serbia, Italia 2-0; Angola, Filippine 0-2



© RIPRODUZIONE RISERVATA