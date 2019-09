Risultati Mondiali Basket 2019/ Diretta live score delle partite (oggi 7 settembre)

Si accende oggi sabato 7 settembre, la seconda giornata per il secondo round dei mondiali di basket 2019 in Cina: dopo la primaria fase a gironi infatti, come abbiamo già visto ieri, il tabellone della manifestazione iridata si è diviso tra i club qualificati alla seconda fase (e che possono quindi ancora lottare per il titolo) e chi invece sarà ancora impegnato sul parquet cinese ma solo per i piazzamenti dal 17^ al 32^ gradino finale. Oltre a tale divisione interna al tabellone dei mondiali di basket, i cui risultati sono oggi davvero attesi, va detto che non mancheranno certi i grandi protagonisti oggi. Da programma infatti in questo sabato a tenerci compagnia vi saranno nazionali importanti come quella statunitense, campione in carica, che pure hanno fatto molta fatica contro la Turchia solo giovedi scorso, oltre alla blasonata Lituania e la Francia, passata da imbattuta al primo turno.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: I MATCH DI OGGI

Andiamo quindi subito a controllare che cosa ci propone il calendario odierno per i match, e quindi i risultati, dei Mondiali di basket 2019. Tenuto ancora una volta conto del grande fuso orario che vi è tra Italia e Cina, ricordiamo che il primo incontro in calendario sarà previsto alle ore 9,30 italiane e vedrà in campo Nuova Zelanda e Giappone incontro però valido per il tabellone dei piazzamenti. Solo alle ore 10.00 avrà quindi inizio la sfida tra Australia e Repubblica Dominicana, valida per il secondo turno e così anche l’incontro tra Brasile e Repubblica ceca, il cui palla a due è stato invece fissato per le ore 10,30. Per il tabellone dei piazzamenti meno onorevoli di questi Mondiali in Cina ricordiamo quindi l’incontro alle ore 10,00 secondo il fuso italiano tra Canada e Giordania e la sfida delle ore 14,00 tra Francia e Lituania, di certo tra i match più entusiasmanti di questa giornata. Ultime partite saranno poi Germania-Senegal, valida per i piazzamenti e prevista alle ore 14,00 e l’incontro Stati Uniti-Grecia, che invece avrà inizio alle ore 14,30 e sarà utile per definire il tabellone del secondo round di qualificate.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019

Ore 9,30 Nuova Zelanda-Giappone

Ore 10,00 Australia-Repubblica Dominicana

Ore 10,00 Canada-Giordania

Ore 10,30 Brasile-Repubblica Ceca

Ore 13,30 Turchia-Montenegro

Ore 14,00 Francia-Lituania

Ore 14,00 Germania-Senegal

Ore 14,30 Stati Uniti-Grecia



