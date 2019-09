Risultati Mondiali basket 2019/ Diretta live score: gli ultimi due quarti di finale

Gli ultimi due quarti di finale, che ci sono presentati dai risultati dei Mondiali basket 2019, si giocano mercoledì 11 settembre: siamo ovviamente in Cina, in una parte di tabellone nella quale spiccano ovviamente gli Stati Uniti campioni in carica. Diciamo subito che ovviamente le gare in programma sono due, e che le due partite non si incroceranno poi in semifinale: si parte a Dongguan dove, alle ore 13:00 (di casa nostra) si gioca Usa-Francia. Alle ore 15:00 saremo invece a Shanghai per Australia-Repubblica Ceca: anche qui come ieri c’è dunque una grande sorpresa che è rappresentata dalla nazionale dell’Est Europa, mentre ad affrontare Team Usa sarà quella Francia che, sia pure in ricostruzione e meno competitiva rispetto al passato, rimane una squadra con cui anche Gregg Popovich dovrà fare i conti. Non ci resta dunque che ingannare l’attesa per la palla a due presentando alcuni dei temi principali legati ai risultati dei Mondiali basket 2019, parlando delle quattro nazionali che vedremo oggi sul parquet.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: CONFERME E SORPRESE

Come abbiamo già detto, la grande sorpresa nei risultati dei Mondiali basket 2019 è rappresentata dalla Repubblica Ceca: alla prima partecipazione assoluta alla competizione iridata, il gruppo guidato da Ronen Ginzburg si è qualificato ai quarti e lo ha fatto sul campo, prima eliminando la Turchia (andata a un millimetro dal battere gli Stati Uniti) e poi facendo fuori Brasile e Grecia, perdendo con gli ellenici ma facendo fruttare la differenza canestri. Le altre tre nazionali sono conferme: gli Stati Uniti arrivano qui con due titoli mondiali consecutivi ma sono in Cina con un roster tra i meno competitivi degli ultimi anni, e non è affatto scontato che riescano a mettersi un altro oro al collo. La Francia tra alti e bassi è presente nella Top 8 ma dovrà dimostrare di poter fare anche i passi ulteriori, e allora attenzione all’Australia: gli oceanici fin qui hanno sempre vinto e convinto, hanno avuto un cammino realmente complesso e dato una sensazione di grande solidità. Che possano davvero essere loro a fare il colpo grosso e raggiungere la finale? Staremo a vedere…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: QUARTI DI FINALE

ore 13:00 Usa-Francia

ore 15:00 Australia-Repubblica Ceca



