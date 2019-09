Risultati Mondiali Basket 2019/ Diretta live score: gli ultimi match del 2^ round

Con oggi lunedì 9 settembre 2019 si chiude il secondo round dei Mondiali di basket 2019 e i risultati che otterremo oggi saranno gli ultimi necessari per stabilire il tabellone dei quarti di finale della manifestazione iridata, di casa in Cina in questi giorni. Ma non solo: oltre ai quarti di finale, da cui verranno decise semifinali e finali per le medaglie più preziose, ecco che verranno stilati anche i prossimi incontro validi per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, come ultima consolazione prima di salutarsi. Capiamo quindi davvero bene la grande attesa intorno ai match e quindi ai risultati dei mondiali di basket 2019, che animeranno la mattinata italiana: inoltre non scordiamo certo il grande valore di protagonisti chiamati in campo. In questo lunedì infatti vedremo sul parquet cinese la blasonata Lituania a caccia di un rilancio dopo il KO con la Francia e pure i campioni uscenti degli Stati Uniti, sempre favoriti.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: I MATCH DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere quali saranno gli incontri e quindi i risultati per i Mondiali di basket 2019 che otterremo oggi, ovviamente tenuto contro del forte fuso orario tra Italia e Cina e che anche oggi saranno in campo formazioni che lottano per i piazzamenti dal 17^ al 32^ gradino e altre per il secondo round. Andando con ordine vediamo che il primo palla a due è previsto da programma alle ore 9,30 italiane, quando avrà inizio la sfida per i piazzamenti tra Giappone e Montenegro: sempre per tale tabellone alle ore 10,00 saranno in campo Giordania e Senegal, mentre per il secondo round, saremo in attesa di Repubblica Dominicana-Lituania. Attenzione poi al match delle ore 10,30 tra Repubblica Ceca e Grecia, sempre utile per definire il quadro dei quarti di finale. Secondo momento clou della giornata dedicata ai risultati dei mondiali di basket 2019 sarà nel primo pomeriggio italiano. Da calendario alle ore 13,30 avrà inizio la sfida per i piazzamenti tra Turchia e Nuova Zelanda, mentre alle 14,00 sarà la volta degli incontri Francia-Australia per il secondo round e Germania-Canada per i piazzamenti. Ciliegina sulla torta la sfida tra Stati Uniti e Brasile, prevista però per le ore 14,30 secondo il fuso orario italiano.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019

Ore 9,30 Giappone-Montenegro

Ore 10,00 Repubblica Dominicana-Lituania

Ore 10,00 Giordania-Senegal

Ore 10,30 Repubblica ceca-Grecia

Ore 13,30 Turchia-Nuova Zelanda

Ore 14,00 Francia-Australia

Ore 14,00 Germania-Canada

Ore 14,30 Stati Uniti Brasile



