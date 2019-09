Risultati Mondiali basket 2019/ Diretta live score gruppi E, F, G, H (3^ giornata)

Giovedì 5 settembre vivremo l’ultima giornata dedicata ai risultati dei Mondiali basket 2019, ovviamente per quanto riguarda la prima fase: si chiude dunque un turno che porta 16 nazionali all’ostacolo seguente nella competizione in corso di svolgimento in Cina, e che prevederà altri quattro gironi da quattro squadre ciascuno con le prime due a qualificarsi. Possiamo subito andare a vedere quello che è il programma della giornata: si parte alle ore 9:30 con Canada-Senegal (gruppo H), alle 10:00 scatta Brasile-Montenegro (gruppo F) mentre alle ore 10:30 si conclude la mattinata (italiana, ovviamente) con Turchia-Repubblica Ceca (gruppo E) e Germania-Giordania (gruppo G). Nel pomeriggio si riparte alle ore 13:30 con il big match Lituania-Australia (gruppo H), alle ore 14:00 avremo Grecia-Nuova Zelanda (gruppo F) per chiudere poi con Usa-Giappone (gruppo E) e Repubblica Dominicana-Francia (gruppo G). Partite molto interessanti, anche se alcune di queste non hanno rilevanza per la classifica finale dei gironi. Andiamo dunque a presentare queste sfide dei Mondiali basket 2019, aspettandone la palla a due.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: SI CHIUDE LA PRIMA FASE

Per i risultati dei Mondiali basket 2019 dobbiamo notare, come già detto, che alcune sfide contano decisamente poco: sarà così per esempio per Canada-Senegal e Germania-Giordania, perchè stiamo parlando di quattro nazionali che sono già state eliminate (clamoroso il flop tedesco) e che dunque lotteranno soltanto per i piazzamenti di rincalzo. Altre squadre hanno già terminato la corsa alle medaglie: tra queste il Giappone e il Montenegro, mentre in altri match (quello della Lituania e della Francia) avremo sfide dirette per il primo posto nel girone, e soprattutto per portare a casa punti utili per la seconda fase, considerando che le vittorie ottenute in questo primo turno saranno conteggiate nella classifica del girone successivo. Altre partite invece saranno un vero e proprio spareggio per la qualificazione: tra queste spicca soprattutto quella tra Turchia – scottata dalla clamorosa sconfitta contro gli Stati Uniti – e Repubblica Ceca, a caccia del pass per il turno seguente anche la Grecia che rappresenterebbe una grossa delusione qualora dovesse essere eliminata.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: 3^ GIORNATA GIRONI

GRUPPO E

ore 10:30 Turchia-Repubblica Ceca

ore 14:30 Usa-Giappone

CLASSIFICA: Usa 2-0; Turchia, Repubblica Ceca 1-1; Giappone 0-2

GRUPPO F

ore 10:00 Brasile-Montenegro

ore 14:00 Grecia-Nuova Zelanda

CLASSIFICA: Brasile 2-0; Grecia, Nuova Zelanda 1-1; Montenegro 0-2

GRUPPO G

ore 10:30 Germania-Giordania

ore 14:30 Repubblica Dominicana-Francia

CLASSIFICA: Francia, Repubblica Dominicana 2-0; Germania, Giordania 0-2

GRUPPO H

ore 9:30 Canada-Senegal

ore 13:30 Lituania-Australia

CLASSIFICA: Lituania, Australia 2-0; Canada, Senegal 0-2



