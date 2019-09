Risultati Mondiali basket 2019/ Diretta live score: le semifinali (oggi 13 settembre)

Oggi venerdì 13 settembre sarà un giorno fondamentale per quanto riguarda i risultati Mondiali basket 2019. Il torneo iridato in Cina infatti è arrivato alle fasi decisive e oggi sono in programma entrambe le semifinali: il palcoscenico sarà la Wukesong Arena della capitale Pechino, dove alle ore 10.00 italiane è in programma Spagna Australia mentre alle ore 14.00 sarà la volta di Argentina Francia. Sorprese ed emozioni non sono mancate nei quarti di questi Mondiali basket 2019, dove sono cadute le due squadre probabilmente più attese: martedì ha salutato la Serbia messa k.o. dall’Argentina, mercoledì ecco invece la sconfitta degli Usa contro la Francia, fatto che nel basket fa sempre enorme scalpore, anche quando la Nazionale degli Stati Uniti si presenta in tono minore. In semifinale sono comunque arrivate quattro squadre di grande blasone: la doppia sfida tra l’Europa e l’emisfero australe ci regalerà senza dubbio tantissime emozioni.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019: LE SQUADRE ANCORA IN CORSA

Parlando dei risultati Mondiali basket 2019, ecco dunque che possiamo spendere qualche parola in più sulle quattro squadre arrivate in semifinale. La Spagna ha iniziato un po’ in sordina, ma con il passare delle partite è andata sempre più in crescendo: adesso per gli iberici il bilancio è di sei vittorie su sei, la candidatura degli uomini di Sergio Scariolo per un bis iridato dopo il trionfo del 2006 si fa sempre più forte. Attenzione però all’Australia, che in amichevole aveva battuto gli Usa e poi ai Mondiali ha confermato di avere grande forza. Pure gli Aussie hanno sei vittorie su altrettante partite disputate, sono senza dubbio la Nazionale con meno tradizione fra le quattro semifinaliste ma vogliono provare a scrivere la storia del basket australiano. L’Argentina sta riuscendo a saldare nel migliore dei modi alcuni veterani come Luis Scola e altri talenti emergenti sotto l’illuminata regia del play Facundo Campazzo, decisivo per la vittoria contro la Serbia ai quarti. L’altro colpaccio è stato quello della Francia: non c’è più Tony Parker come d’altronde l’Argentina non ha più Manu Ginobili, ma chi può contare su gente del calibro di Nicolas Batum, Rudy Gobert ed Evan Fournier, dopo avere eliminato gli Usa può puntare ad ogni traguardo.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2019, LE SEMIFINALI

Ore 10.00 Spagna Australia

Ore 14.00 Argentina Francia



