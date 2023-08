RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, CLASSIFICHE/ Si scende in campo! Diretta live score oggi 25 agosto

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SI COMINCIA

Eccoci pronti a seguire fra pochissimi minuti Italia Angola e Finlandia Australia, i risultati dei Mondiali basket 2023 si apriranno quindi subito con gli Azzurri in campo per aprire questa rassegna iridata. Le aspettative sono stuzzicanti, anche perché nel girone con gli africani, la Repubblica Dominicana e le Filippine l’obiettivo di tre vittorie su tre non sembra impossibile.

Fare filotto sarebbe importante anche perché nella seconda fase ci si porta dietro i risultati della prima e quindi naturalmente partire con il 100% di successi sarebbe già un notevole passo avanti verso i quarti di finale, che abbiamo definito come l’obiettivo fondamentale per l’Italbasket. In contemporanea però sarà interessante buttare l’occhio pure a Finlandia Australia, in particolare per seguire i Boomers che sono stati quarti agli ultimi Mondiali e terziarie Olimpiadi di Tokyo. Insomma, sarà subito una partenza con il botto, per la quale lasciamo senza indugi lo spazio ai risultati dei Mondiali basket 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COMINCIA L’AVVENTURA

I risultati dei Mondiali basket 2023 inizieranno a farci compagnia nelle prossime ore, infatti ci attende la prima giornata della fase a gironi oggi venerdì 25 agosto e ci sarà in campo subito anche l’Italia nella rassegna iridata che è ospitata addirittura in tre Paesi differenti, cioè Filippine, Giappone ed Indonesia, con quest’ultima che non è presente – prima volta nella storia di una Nazionale ospitante che è assente dal torneo. Quattro anni fa vinse la Spagna, che in finale sconfisse l’Argentina che sarà invece la grande assente dai Mondiali di basket 2023, che vedranno anche il tentativo degli USA di tornare sul tetto del mondo dopo il settimo posto di quattro anni fa.

Oggi debutterà subito anche l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco, che già alle 10.00 del mattino (naturalmente secondo il nostro fuso orario) sarà favorita d’obbligo contro l’Angola nella prima giornata del girone A per i risultati dei Mondiali basket 2023. Arriviamo alla rassegna iridata con il morale altissimo grazie a sette vittorie su sette nelle amichevoli di preparazione, non siamo tra le prime favorite ma sicuramente possiamo essere la mina vagante e divertirci parecchio. L’obiettivo sono i quarti di finale, se poi arrivasse qualcosa di più tanto meglio…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: LE PARTITE DI OGGI

Scopriamo allora tutti gli appuntamenti di oggi con i risultati dei Mondiali basket 2023. Partiamo proprio dal girone A, che vedrà alle ore 10.00 evidentemente la già citata Italia Angola e poi alle ore 14.00 Repubblica Dominicana Filippine, partita che naturalmente meriterà la nostra attenzione in maniera speciale proprio perché è l’altro match del nostro gruppo. Gioca nelle Filippine anche il girone D, che oggi ci proporrà alle ore 10.45 Messico Montenegro e alle ore 14.30 Egitto Lituania, con i baltici che sono naturalmente la Nazionale di riferimento.

Passiamo invece in Giappone per il girone E, che ha un livello medio molto interessante e ci proporrà alle ore 10.00 Finlandia Australia e alle ore 14.10 Germania Giappone, con gli australiani e i tedeschi che sono tra le Nazionali più ambiziose in questi Mondiali di basket 2023. Da questo punto di vista sarà certamente imperdibile il debutto del girone H, che gioca invece nella capitale indonesiana Giacarta: ci attendono alle ore 11.15 Lettonia Libano e soprattutto alle ore 15.30 Canada Francia, il match-clou del giorno tra i risultati dei Mondiali basket 2023.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023

GIRONE A

Ore 10.00 Italia Angola 43-40 (20′)

Ore 14.00 Repubblica Dominicana Filippine

GIRONE D

Ore 10.45 Messico Montenegro 19-19 (10′)

Ore 14.30 Egitto Lituania

GIRONE E

Ore 10.00 Finlandia Australia 40-45 (20′)

Ore 14.10 Germania Giappone

GIRONE H

Ore 11.15 Lettonia Libano

Ore 15.30 Canada Francia











