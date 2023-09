Risultati Mondiali basket 2023, classifiche/ Diretta live score, 2^ giornata 2^ fase (oggi 3 settembre)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SI CONCLUDE LA 2^ FASE!

I risultati dei Mondiali basket 2023 ci consegnano oggi la fine della seconda fase: domenica 3 settembre si parte alle ore 9:30 con Australia Georgia, si conclude alle ore 15:30 o meglio, a quell’ora scatterà Spagna Canada che è l’ultimo match di giornata. Ricordiamo allora la formula di questi Mondiali basket 2023: le prime due classificate di ciascuno degli otto gironi della prima fase si sono qualificate, andando a formare altri quattro gruppi. La particolarità, non certo nuova, è che ogni nazionale portava in dote i risultati maturati nel primo turno; ovviamente, non incrocia la squadra con cui ha già giocato nella fase precedente.

Per esempio: l’Italia, che questa mattina (ore 10:00) sfida Portorico, ha vinto due partite perdendone una e con questo record si è presentata nel gruppo I; non gioca contro la Repubblica Dominicana con cui ha già perso, ma in caso di arrivo a pari punti per determinare la qualificazione ai quarti di finale conterà anche quel match. Insomma: per gli azzurri sarebbe stato un cammino difficile e si sapeva nel momento in cui abbiamo ceduto a Karl-Anthony Towns e compagni, ma oggi contro Portorico abbiamo l’occasione di fare qualcosa di importante e dunque vedremo, a prescindere ovviamente dagli altri risultati dei Mondiali basket 2023.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati dei Mondiali basket 2023 oggi si giocano delle partite davvero interessanti: chiaramente il focus è su Italia Portorico ma non bisogna dimenticarsi per esempio di Usa Lituania, una partita che ricorda agli Stati Uniti la finale olimpica del 2004 (vinta) dopo la tremenda delusione subita contro l’Argentina. Poi Spagna Canada: la Roja difende il titolo vinto quattro anni fa, ma le foglie d’acero sono assolutamente da medaglia e hanno dominato la prima fase, rifilando scarti nettissimi a tutte le avversarie tra cui la Francia, battuta di 30 punti all’esordio. Germania Slovenia è altra sfida tra due nazionali battute nel corso della prima fase: spicca il duello tra Dennis Schroeder e Luka Doncic.

I due sono tra i giocatori NBA che più di altri sono riusciti ad adattarsi alle regole FIBA, per lo sloveno certamente aiuta il fatto di aver giocato da grande protagonista nel Real Madrid (è stato anche MVP di Eurolega). Infine possiamo certamente parlare di Grecia Montenegro, match tra due nazionali outsider, e Brasile Lettonia: idem come sopra, occhio ai baltici che nella prima fase hanno eliminato la Francia con una grande rimonta. Vedremo dunque come andrà nei risultati dei Mondiali basket 2023 di questa domenica 3 settembre…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: 2^ GIORNATA 2^ FASE

GRUPPO I

Ore 10:00 Italia Portorico

Ore 14:00 Repubblica Dominicana Serbia

CLASSIFICA: Repubblica Dominicana, Italia, Serbia, Portorico 3-1

GRUPPO J

Ore 10:40 Grecia Montenegro

Ore 14:40 Usa Lituania

CLASSIFICA: Usa, Lituania 4-0; Grecia, Montenegro 2-2

GRUPPO K

RISULTATO FINALE Australia Georgia 100-84

Ore 13:10 Germania Slovenia

CLASSIFICA: Germania 4-0, Slovenia 4-0, Australia 3-2, Georgia 2-3

GRUPPO L

Ore 11:45 Brasile Lettonia

Ore 15:30 Spagna Canada

CLASSIFICA: Canada, Spagna, Lettonia, Brasile 3-1











