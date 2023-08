Risultati Mondiali basket 2023, classifiche/ Diretta live score 3^ giornata (oggi martedì 29 agosto)

I risultati dei Mondiali basket 2023 oggi, martedì 29 agosto, arriveranno al momento dei verdetti decisivi perché siamo ormai alla terza e ultima giornata della fase a gironi naturalmente nei gruppi che hanno fatto il proprio debutto venerdì e poi sono tornati in campo anche domenica, cioè i gruppi A, D, E, H. La manifestazione iridata ospitata quest’anno tra Filippine, Giappone ed Indonesia arriverà quindi già al capolinea per la metà delle squadre partecipanti ai Mondiali di basket 2023: alcuni verdetti in realtà sono già matematici, su tutti spicca la clamorosa eliminazione della Francia, che ha perso due partite su due.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, CLASSIFICHE/ Avanzano Usa, Slovenia e Spagna! (oggi lunedì 28 agosto)

Oggi scenderà in campo anche l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco, che a sua volta si giocherà moltissimo nella terza e ultima giornata del girone A per i risultati dei Mondiali basket 2023, perché purtroppo dopo la vittoria contro l’Angola è arrivata una sconfitta contro la Repubblica Dominicana, di conseguenza dovremo prenderci il pass per la seconda fase affrontando oggi pomeriggio i padroni di casa delle Filippine nella partita decisiva. Adesso però è giunto il momento di scoprire che cosa ci attenderà nelle prossime ore in tutti i gironi…

Diretta/ Grecia Usa (risultato finale 81-109): Reaves 15, gli Stati Uniti avanzano! (Mondiali basket 2023)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: LE PARTITE DI OGGI

Scopriamo allora tutti gli appuntamenti di oggi con i risultati dei Mondiali basket 2023. Partiamo naturalmente dal girone A, cioè quello degli Azzurri: alle ore 10.00 si comincia con Angola Repubblica Dominicana e poi alle ore 14.00 avremo Filippine Italia per scoprire quali saranno le sorti della nostra Nazionale di pallacanestro. Gioca nelle Filippine anche il girone D, che oggi ci proporrà alle ore 10.45 Egitto Messico e alle ore 14.30 Montenegro Lituania, con le due squadre europee già qualificate e quindi il loro scontro sarà decisivo, ma solo per il primo posto in classifica.

Risultati Mondiali basket 2023, classifiche/ Italia e Australia ko, Canada a valanga! (oggi 27 agosto)

Passiamo invece in Giappone per il girone E, che ci proporrà alle ore 9.30 Germania Finlandia e alle ore 13.10 Giappone Australia, partita quest’ultima che sarà determinante perché si affrontano due Nazionali con il bilancio di 1-1, bisogna stare attenti perché i Boomers sono una delle formazioni di spicco in questi Mondiali di basket 2023 e la loro eliminazione sarebbe clamorosa. Infine ci attende anche il secondo impegno nel girone H, che gioca invece nella capitale indonesiana Giacarta: ci attendono alle ore 11.45 Libano Francia e soprattutto alle ore 15.30 Canada Lettonia, che sarà il match di vertice per assegnare il primo posto nel gruppo e una bella conclusione di giornata per i risultati dei Mondiali basket 2023.

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023

GIRONE A

Ore 10.00 Angola Repubblica Dominicana

Ore 14.00 Filippine Italia

CLASSIFICA: Repubblica Dominicana 2-0, Italia 1-1, Angola 1-1, Filippine 0-2

GIRONE D

Ore 10.45 Egitto Messico

Ore 14.30 Montenegro Lituania

CLASSIFICA: Lituania 2-0, Montenegro 2-0, Egitto 0-2, Messico 0-2

GIRONE E

Ore 9.30 Germania Finlandia

Ore 13.10 Giappone Australia

CLASSIFICA: Germania 2-0, Australia 1-1, Giappone 1-1, Finlandia 0-2

GIRONE H

Ore 11.45 Libano Francia

Ore 15.30 Canada Lettonia

CLASSIFICA: Canada 2-0, Lettonia 2-0, Francia 0-2, Libano 0-2











© RIPRODUZIONE RISERVATA