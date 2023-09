Risultati Mondiali basket 2023/ Diretta live score: ecco le due semifinali! (oggi venerdì 8 settembre)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: ECCO LE SEMIFINALI!

I risultati dei Mondiali basket 2023 sono arrivati alle semifinali: la giornata è quella di venerdì 8 settembre, gli orari indicati con il fuso italiano sono quelli che abbiamo imparato a conoscere e dunque ecco le due partite che comporranno la finale della rassegna iridata, nello specifico Serbia Canada alle ore 10:45 e Usa Germania alle ore 14:40. Diciamo subito che in semifinale arrivano tre delle nazionali più attese, con quella tedesca che rappresenta la vera sorpresa: la Germania però è anche l’unica squadra tra le quattro a non aver ancora perso nei risultati dei Mondiali basket 2023, dunque si è qualificata con pieno merito e ora va a caccia della storia anche se ha il compito più difficile di tutti.

Diretta/ Italia Lettonia (risultato 42-46) streaming video tv: Datome-show non basta (Mondiali basket 2023)

Gli Usa infatti sono la vera nazionale da battere: a volte distratti e non del tutto concentrati sulle piccole cose, ma quando lo sono non ce n’è per nessuno come purtroppo anche l’Italia ha sperimentato sulla sua pelle. Gli azzurri avrebbero potuto essere in semifinale se gli Stati Uniti non avessero perso contro la Lituania, ma non c’è ovviamente la controprova sulla nostra vittoria contro i baltici, poi spazzati via dalla Serbia: la verità è che ogni partita fa storia a sé e anche per le semifinali di oggi sarà così, vedremo allora cosa ci diranno i risultati dei Mondiali basket 2023 venerdì 8 settembre…

Diretta/ Canada Slovenia (risultato finale 100-89): le foglie d'acero in semifinale! (Mondiali basket 2023)

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci apprestiamo a vivere i risultati dei Mondiali basket 2023 per le due semifinali: come detto la Germania imbattuta ha una missione semi-impossibile, gli Usa già in epoca recente hanno vissuto dei fallimenti vicini al traguardo ma, per come questa nazionale ha mostrato di saper risalire dopo il ko contro la Lituania, pare che la mente sia realmente concentrata sull’obiettivo finale, senza la presunzione di entrare in campo pensando di aver già vinto. Dennis Schroeder, impalpabile e quasi dannoso nel quarto contro la sorprendente Lettonia, dovrà essere il trascinatore che è stato nelle prime partite se i tedeschi vorranno avere una minima chance di fare l’upset e regalarsi una storica finale.

Risultati Mondiali basket 2023/ Germania e Canada in semifinale, Gilgeous-Alexander show! (oggi 6 settembre)

L’altra semifinale sulla carta è decisamente più equilibrata: bisogna dire Canada per il percorso fatto e perché in generale la nazionale nordamericana può essere un “piccolo Team Usa” anche per la presenza delle stelle NBA, la realtà è che non si può considerare battuta una Serbia che, a proposito di riscatto, dopo l’ennesimo ko contro l’Italia avrebbe potuto affondare e invece ha demolito la Repubblica Dominicana prendendosi i quarti, per poi dominare contro la Lituania. Se il Canada ha talento, la Serbia ne ha forse di più: i risultati dei Mondiali basket 2023 di oggi saranno particolarmente interessanti…

RISULTATI MONDIALI BASKET 2023, SEMIFINALI

Ore 10:45 Serbia Canada

Ore 14:40 Usa Germania











© RIPRODUZIONE RISERVATA