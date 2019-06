Risultati Mondiali calcio femminile 2019/ Diretta gol live: altri due ottavi

I risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 ci parlano di una giornata piena di emozioni, oggi 23 giugno 2019. Si giocheranno altri due ottavi di finale con la competizione che va avanti e si avvicina sempre di più alla finale, dopo che ieri è iniziata la fase ad eliminazione diretta. Alle ore 17.30 si gioca Inghilterra Camerun allo Stade du Hinault a Valenciennes mentre alle 21.00 sarà il momento di Francia Brasile che è in programma dallo Stade Oceane di Le Havre. Inghilterra e Francia sono arrivate a questo punto riuscendo a vincere i rispettivi gironi a punteggio pieno, dall’altra parte invece Camerun e Brasile si sono dovute accontentare di essere due tra le migliori terze della prima fase di questo torneo, anche se come ben sappiamo il Brasile ha comunque raccolto 6 punti nel girone dell’Italia. La vincente della prima sfida affronterà quella che uscirà con la qualificazione da Norvegia Australia, dall’altra parte invece si aspetterà chi si imporrà in Spagna Usa.

INGHILTERRA E FRANCIA FAVORITE

Prima di andare ad analizzare nel dettaglio i risultati del Mondiale di calcio femminile 2019 passiamo a vedere i pronostici di queste due delicate partite che vedono nettamente favorite Inghilterra e Francia per passare il turno ed accedere ai quarti di finale, dunque fra le migliori otto Nazionali femminili al mondo. Le inglesi sono quotate tra l’1.10 di William Hill e l’1.18 di BetClic, con la vittoria del Camerun che sale addirittura a 21.00 sempre per William Hill. Un discorso simile si può fare per la Francia che è bancata leggermente di più della nazionale dei Tre Leoni, comunque favorita a 1.33 per Bet365. La vittoria del Brasile sembra quasi impossibile, sale infatti a 8 per Unibet.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

Ore 17.30 Inghilterra Camerun

Ore 21.00 Francia Brasile



