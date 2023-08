Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score gironi F, G (oggi 2 agosto)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: ITALIA PER GLI OTTAVI!

Mercoledì 2 agosto i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 sono particolarmente importanti: c’è infatti Italia Sudafrica che, alle ore 9:00 e in contemporanea con Argentina Svezia, deciderà le sorti della nostra nazionale che va a caccia della qualificazione agli ottavi, nell’ultima giornata del gruppo G. La classifica del girone ha già premiato la Svezia, che ci ha battuti per 5-0 e si è presa il pass con un turno di anticipo anche se il regolamento non le permette ancora di festeggiare aritmeticamente e ufficialmente il primo posto; da ricordare che alle ore 12:00 vanno in scena Giamaica Brasile e Panama Francia per il gruppo F.

Coppa del Mondo di calcio femminile 2023/ Italia-Sudafrica si giocano il tutto per tutto

Qui è ancora tutto davvero in bilico anche se chiaramente i due incroci lasciano intendere che transalpine e verdeoro dovrebbero qualificarsi. Tuttavia, nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 le sorprese non sono mancate nel corso della fase a gironi, e proprio in questo gruppo ne è arrivata una abbastanza grossa. Dunque, vedremo cosa succederà tra qualche ora quando finalmente si comincerà a giocare per la terza giornata dei gruppi F e G, il focus sarà ovviamente sull’Italia ma vedremo cosa ci diranno i campi…

Diretta Italia Sudafrica donne/ Risultato live, streaming video Rai 1 (Mondiali calcio 2023, 2 agosto)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo al mercoledì dedicato ai risultati dei Mondiali calcio femminile 2023: l’Italia ha subito una lezione dalla Svezia e ora deve dimostrare di essersi ripresa soprattutto a livello psicologico, se parliamo di campo e rapporti di forza il Sudafrica è un’avversaria abbordabile e a noi starebbe bene anche il pareggio, contando sul fatto che la Svezia vada comunque alla ricerca del punto per blindare il primo posto in classifica e comunque, allo stesso modo, sia comunque superiore a un’Argentina che pure contro la nazionale sudafricana ha mostrato grande orgoglio nel rimontare, in cinque minuti, due gol di svantaggio e restare tecnicamente in corsa.

Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche e gol/ Goleada Inghilterra, avanza anche la Danimarca!

Il gruppo F ci presenta Francia e Giamaica al comando della classifica, perché incredibilmente le caraibiche hanno fermato le Bleus; poi però la nazionale francese ha battuto il Brasile e ora ha il destino dalla sua parte, allo stesso tempo la Giamaica per andare agli ottavi dovrà almeno pareggiare contro le sudamericane che, al netto del fatto di essere attualmente terze, sono comunque superiori. Tra poco allora saremo in campo per assistere alle partite che forniscono il quadro dei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, e scopriremo le altre tre qualificate agli ottavi che accompagneranno la Svezia…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GRUPPO F

Ore 12:00 Giamaica Brasile

Ore 12:00 Panama Francia

CLASSIFICA: Francia 4, Giamaica 4, Brasile 3, Panama 0

GRUPPO G

Ore 9:00 Argentina Svezia

Ore 9:00 Italia Sudafrica

CLASSIFICA: Svezia 6, Italia 3, Sudafrica 1, Argentina 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA