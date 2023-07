Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score (oggi lunedì 31 luglio)

Ci attende un’altra giornata di grande significato oggi, lunedì 31 luglio, perché con i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 siamo ormai nel pieno della terza e ultima giornata della fase a gironi della nona edizione della rassegna iridata del calcio “rosa” in Australia e Nuova Zelanda, Mondiale per la prima volta in due Paesi diversi e con ben 32 Nazionali partecipanti. Siamo dunque ormai nella fase dei primi verdetti inappellabili e per alcune Nazionali della fine della grande avventura, nelle prossime ore sapremo definitivamente a chi andrà la qualificazione per gli ottavi di finale da altri due gruppi.

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 cosa ci regaleranno quindi oggi? Il programma si aprirà alle ore 9.00 italiane, quando saranno in programma in contemporanea le due partite per completare la classifica del girone C, cioè Giappone Spagna a Wellington e Costa Rica Zambia a Hamilton. Doppio appuntamento anche alle ore 12.00, in questo caso con le ultime due partite per il girone B: avremo infatti Canada Australia a Melbourne e Irlanda Nigeria a Brisbane.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: I GIRONI

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 vivranno in realtà situazioni molto diverse fra loro oggi. Cominciamo dal girone C, perché è il primo in ordine cronologico: qui, grazie a due vittorie nelle prime due partite disputate, sappiamo in realtà che Giappone e Spagna sono già qualificate e oggi si giocheranno il comunque prezioso primo posto nella classifica del gruppo, mentre a Costa Rica e Zambia resta solo l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi, magari cogliendo almeno una vittoria.

Discorso ben più intricato per quanto riguarda il girone B, che di conseguenza si prenderà la copertina per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023. Ormai eliminata l’Irlanda che ha raccolto solo sconfitte fino a questo momento, le altre tre Nazionali sono racchiuse nello spazio di un solo punto, con Canada e Nigeria a quota 4, inseguite dalle padrone di casa dell’Australia che hanno 3 punti. La posizione più favorevole sulla carta è quella della Nigeria, che potrebbe mettere sul piatto anche il vantaggio di giocare proprio contro l’Irlanda, mentre Canada Australia assomiglia tantissimo a uno spareggio nel quale le nordamericane avranno due risultati su tre a loro disposizione.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GIRONE B

ore 12.00 Canada Australia

ore 12.00 Irlanda Nigeria

CLASSIFICA: Nigeria, Canada 4; Australia 3; Irlanda 0.

GIRONE C

ore 9.00 Giappone Spagna

ore 9.00 Costa Rica Zambia

CLASSIFICA: Spagna, Giappone 6; Costa Rica, Zambia 0.











