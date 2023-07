Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score (oggi sabato 22 luglio)

Prosegue naturalmente anche oggi, sabato 22 luglio, la grande avventura dei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, che anzi in questo terzo giorno vivranno la bellezza di quattro partite, per entrare sempre più nel vivo di un cammino che durerà esattamente un mese per questa nona edizione della rassegna iridata del calcio “rosa” ospitata in Australia e Nuova Zelanda, per la prima volta in due Paesi diversi e con ben 32 Nazionali partecipanti. Ricordiamo che dovremo attendere fino a lunedì per vedere in azione l’Italia, che debutterà contro l’Argentina, ma il programma sarà comunque fittissimo.

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 dovranno purtroppo fare i conti con un fuso orario molto pesante, dal momento che si gioca letteralmente dall’altra parte del mondo. Oggi ciò sarà particolarmente evidente, dal momento che la prima partita sarà già alle nostre ore 3.00 del mattino, quando ad Auckland avremo Usa Vietnam per il gruppo E, mentre poi alle ore 9.00 avremo per il girone C Zambia Giappone a Hamilton, completando dunque la classifica dopo la prima giornata di questo raggruppamento. Diventerà infine mattatore il girone D, che alle ore 11.30 avrà inizio con Inghilterra Haiti a Brisbane, mentre alle ore 14.00 a Perth ci proporrà Danimarca Cina.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: I GIRONI

Per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, ecco allora che oggi sarà il giorno del debutto per ben otto Nazionali. Fatalmente, lo spazio da copertina deve spettare alle campionesse in carica degli USA, che saranno nettamente favorite contro il Vietnam nel cuore della notte italiana. La partita attira l’attenzione per motivi che ben poco hanno a che fare con il calcio, perché Stati Uniti e Vietnam nella stessa frase fanno effetto, ma realisticamente per le americane dovrebbe essere un debutto morbido nella avventura dei Mondiali.

Sempre oggi, anche se ad un orario per noi molto più favorevole, vedremo per la prima volta in azione anche l’Inghilterra campionessa d’Europa in carica, che comincerà la propria avventura contro Haiti, anche in questo caso come grande favorita. Merita logicamente grande attenzione anche il Giappone, anche se per le nipponiche il ciclo migliore risale ormai a qualche anno fa, con un oro nel 2011 e un argento nel 2015 più il secondo posto olimpico nel 2012.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GIRONE C

ore 9.00 Zambia Giappone

CLASSIFICA: Spagna 3, Giappone, Zambia, Costa Rica 0.

GIRONE D

ore 11.30 Inghilterra Haiti

ore 14.00 Danimarca Cina

GIRONE E

ore 3.00 Usa Vietnam











