Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score (oggi venerdì 28 luglio)

Oggi, venerdì 28 luglio, sarà un altro giorno molto interessante per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023. Infatti ci sarà da seguire il primo match della seconda giornata del girone dell’Italia, che aveva cominciato il cammino con una preziosa vittoria contro l’Argentina e adesso attende con interesse l’esito dell’incontro odierno in attesa di scendere in campo domani contro la Svezia nella nona edizione della rassegna iridata del calcio “rosa” in Australia e Nuova Zelanda, Mondiale per la prima volta in due Paesi diversi e con ben 32 Nazionali partecipanti.

Andiamo allora a scoprire cosa ci offriranno oggi i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023. Il programma si aprirà già alle ore 2.00 italiane (il fuso orario oggi è davvero scomodo) proprio con il match per aprire la seconda giornata della classifica del girone G, cioè Argentina Sudafrica a Dunedin, mentre alle ore 10.30 sarà in programma Inghilterra Danimarca a Sydney per il girone D ed infine la chiusura sarà alle ore 13.00, quando sarà in programma Cina Haiti per completare proprio il girone D ad Adelaide.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: I GIRONI

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 ci offriranno di fatto già un bivio nel girone G, perché Argentina Sudafrica metterà di fronte due Nazionali che hanno perso al debutto. Italia e Svezia seguiranno con attenzione, magari tifando per un pareggio che renderebbe più complicato a sudamericane e africane l’inseguimento al secondo posto in classifica, necessario per qualificarsi per gli ottavi di finale di questi Mondiali di calcio femminile, in attesa del match delle Azzurre di domani mattina.

Attenzione però anche al girone D, che naturalmente sarà al centro dell’attenzione grazie a ben due partite in programma nelle prossime ore per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023. Nella prima giornata avevano vinto Danimarca e Inghilterra, che oggi si affrontano in un match che per una delle due potrebbe già valere la qualificazione. Sotto i riflettori soprattutto le inglesi campionesse d’Europa in carica, che hanno faticato più del previsto contro Haiti, che invece contro la Cina giocherà per mantenere vive le proprie speranze.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GIRONE D

Ore 10.30 Inghilterra Danimarca

Ore 13.00 Cina Haiti

CLASSIFICA: Danimarca, Inghilterra 3, Cina, Haiti 0

GIRONE G

Ore 2.00 Argentina Sudafrica

CLASSIFICA: Svezia, Italia 3, Argentina, Sudafrica 0











