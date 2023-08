Risultati Mondiali calcio femminile 2023/ Diretta gol live score, ottavi di finale (oggi lunedì 7 agosto)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: TOCCA ALL’INGHILTERRA!

Altre due partite degli ottavi di finale si giocano per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023: lunedì 7 agosto il fuso orario consente di assistere comodamente ai match anche a casa nostra, perché Inghilterra Nigeria inizia alle ore 9:30 mentre Australia Danimarca è in programma alle ore 12:30. Giocano le campionesse d’Europa in carica: l’Inghilterra l’anno scorso è finalmente riuscita a sublimare il suo talento diffuso vincendo il titolo continentale, ora ovviamente il passo in più sarebbe il successo ai Mondiali ma non sarà semplice, anche perché finora le leonesse non hanno pienamente convinto al netto della goleada rifilata alla Cina nell’ultima partita.

Certamente è parsa maggiormente in difficoltà la Danimarca, che ha fatto il suo dovere contro Haiti ma comunque fino all’ultimo è rimasta a rischio di subire il pareggio; si sarebbe comunque qualificata ma deve dimostrare ancora molto, quindi attenzione all’Australia che è riuscita anche a prendersi il primo posto nel girone e adesso può veramente arrivare lontana. Vedremo cosa succederà nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 per queste partite di lunedì 7 agosto, non verdiamo l’ora di scoprire quali nazionali accederanno ai quarti…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Certamente nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 abbiamo una Inghilterra Nigeria che pende nettamente dalla parte delle campionesse d’Europa, ma non bisogna sottovalutare il fatto che la nazionale africana sia riuscita, sia pure in un girone non impossibile, a prendersi il secondo posto ai danni della Nuova Zelanda, che giocava in casa e dopo aver vinto la partita inaugurale sembrava lanciata verso ben altro torneo. Certo, bisogna appunto dire che se la Nigeria dovesse avanzare ai quarti sarebbe una grandissima sorpresa: l’Inghilterra non sta ancora giocando al massimo delle sue potenzialità, ma resta comunque una nazionale nettamente superiore.

Molto più intrigante, nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, Australia Danimarca: la nazionale oceanica ha aperto con vittoria, poi è stata battuta proprio dalla Nigeria ma alla fine ha ottenuto il pass strapazzando il Canada, campione olimpico uscente che alla prova dei fatti ha incassato quattro gol. Questa partita ci dice che l’Australia, che finora ha anche giocato senza la sua stella Samantha Kerr, ha parecchio potenziale; contro una Danimarca priva di Sofie Junge Pedersen può certamente farcela ad arrivare ai quarti del torneo, anche se poi pensando alle possibilità di titolo manca ancora qualcosa…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: OTTAVI DI FINALE

ore 9:30 Inghilterra Nigeria

ore 12:30 Australia Danimarca











