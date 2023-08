Risultati Mondiali calcio femminile 2023/ Diretta gol live score, ottavi di finale (oggi sabato 5 agosto)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: I PRIMI DUE OTTAVI!

Finalmente, sabato 5 agosto, è il tempo di vivere i primi due ottavi di finale con i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023: Svizzera Spagna si gioca alle ore 7:00 mentre Giappone Norvegia va in scena alle ore 10:00. Si incrociano prime e seconde dei gironi A e C: sulla carta abbiamo due nazionali favorite, ma abbiamo già visto che nel torneo sono davvero poche le cose che possiamo dare per scontate e dunque sarà davvero interessante scoprire cosa succederà in campo, soprattutto perché per la prima volta siamo in un regime di sfida diretta e, di conseguenza, il rischio di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore contribuisce ad aumentare l’incertezza.

Di sicuro il Giappone ha impressionato nel corso della fase a gironi: la netta vittoria sulla Spagna nell’incrocio per il primo posto nel girone ha detto che la nazionale del Sol Levante potrebbe essere sui livelli di un tempo, però non va sottovalutata la Norvegia che già all’inizio della competizione era segnalata come potenziale sorpresa, e che certamente ha una tradizione importante a livello di calcio femminile. Tra poco dunque scatterà il programma degli ottavi di finale per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023: non resta che scoprire cosa ci diranno le prime due partite…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo per vivere gli ottavi di finale nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023: forse alla Spagna, come già detto demolita dal Giappone nella partita decisiva per il primo posto nel gruppo C, è tutto sommato andata bene incrociare la Svizzera, che ha vinto il gruppo A che non presentava troppe difficoltà se non per la presenza della Nuova Zelanda padrona di casa, che però dopo il sorprendente esordio con vittoria sulla Norvegia si è sciolta e non è riuscita a proseguire nel torneo, lasciando invece campo libero alle stesse scandinave che, quando si è trattato di giocare per l’obiettivo grosso, non si sono tirate indietro.

Dunque diremmo che la Spagna appare favorita per qualificarsi ai quarti di finale, così come lo è il Giappone: certamente però le nipponiche, che a livello di federazione sono abituate ad arrivare in fondo ai grandi tornei anche se da qualche tempo non lo fanno, devono stare molto attente a una Norvegia che deve valutare le condizioni della fenomenale Ada Hegerberg ma che intanto può contare anche su Caroline Graham Hansen, e che come già detto ha tutto per qualificarsi ai quarti di finale. Mancano solo poche ore al via delle prime due partite per gli ottavi di finale nei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, tra poco scopriremo cosa succederà…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: OTTAVI DI FINALE

Ore 7:00 Svizzera Spagna

Ore 10:00 Giappone Norvegia











