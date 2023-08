Risultati Mondiali calcio femminile 2023/ Si completano i quarti di finale (oggi sabato 12 agosto)

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 vedono scendere in campo le altre due gare dei quarti di finale dopo la qualificazione di Spagna e Svezia. L’Australia, nel suo ruolo di squadra ospitante, mira a mantenere la coerenza nel suo percorso dopo la netta vittoria contro la Danimarca agli ottavi, riflettuta nel risultato di 2-0 con i goal di Foord e Raso. Tuttavia, sulla strada verso le semifinali, si erge la Francia di Renard, che negli ottavi ha superato il Marocco con un deciso 4-0, grazie alle reti di Diani e Dali nel primo tempo, seguite dalla doppietta di Le Sommer nella seconda metà della partita.

I quarti di finale dei Mondiali vedranno anche l’Inghilterra in campo. Dopo la faticosa vittoria contro la Nigeria, ottenuta solo dopo i calci di rigore, le inglesi mirano ora a guadagnarsi un posto tra le prime quattro squadre del torneo, dopo l’affermazione dello scorso anno nei campionati Europei disputati in casa. A sfidare le britanniche sarà la Colombia, che ha raggiunto questo punto del torneo grazie alla vittoria per 1-0 sulla Giamaica, con il gol segnato da Usme.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023, QUARTI DI FINALE

ore 9.00 Australia Francia

ore 12.30 Inghilterra Colombia

