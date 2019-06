Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche diretta gol live (15 giugno)

Nuova giornata tutta dedicata i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019: oggi sabato 15 giugno quindi i riflettori si accederanno ancora una volta in Francia e su questa manifestazione che sta avendo una risonanza mediatica incredibile. Dopo la curiosità dei primi match infatti è arrivato il tifo e la passione più autentica per il calcio femminile e non solo per la nazionale azzurra della ct Milena Bertolini che pure sta raccogliendo tante soddisfazioni in campo e non solo. Ecco quindi che se pure oggi non vi sarà la nostra nazionale in campo (che ha pure giocato solo ieri contro la Giamaica) sarà comunque una giornata da seguire col fiato sospeso. Va però aggiunto che in questo sabato 15 giugno i match e quindi i risultati dei mondiali calcio femminile saranno appena due. Ecco quindi che il primo fischio che udiremo sarà alle ore 15,00 per la partita tra Olanda e Camerun, prevista allo Stade du Hainaut di Valenciennes. Alle ore 21.00 è invece stato messo in calendario l’altro incontro, tra Canada e Nuova Zelanda, in diretta dallo Stade des Alpes di Grenoble.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: IL GIRONE E

Come gli appassionati avranno subito notato, in questo sabato 15 giugno dedicato ai risultati dei mondiali di calcio femminile 2019, il vero e unico protagonista della giornata è il girone E con questi due incontri Olanda-Camerun e Canada-Nuova Zelanda, validi per il secondo turno. Vediamo quindi da vicino che sta succedendo in questo girone, visto che i tre punti messi in palio oggi potrebbero significare per qualcuno già il primo puntello verso la qualificazione al tabellone finale. In questo senso le nazioni da tenere d’occhio oggi saranno Olanda e Canada, che vantano rispettivamente la prima e la seconda posizione della graduatoria entrambe con tre punti e entrambe in seguito a un successo commesso per 1-0 (oranje contro Nuova Zelanda e nordamericane contro Camerun). Sono quindi fermi a quota zero le sopracitate Nuova Zelanda e Camerun a cui spetta una giornata in salita visti gli incroci: per loro quindi oggi potrebbe essere l’ultima chance per ottenere almeno un punticino e poi scommettere la qualificazione come migliore terza nello scontro diretto che è già stato messo in calendario per il prossimo 20 giugno.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE E

Ore 15,00 Olanda-Camerun

Ore 21,00 Canada-Nuova Zelanda

CLASSIFICA: Olanda 3, Canada 3, Camerun 0, Nuova Zelanda 0



