Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche, diretta gol live 18 giugno

Siamo pronti a vivere un grande martedì con i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, perché oggi 18 giugno il torneo iridato vedrà scendere di nuovo in campo l’Italia nella terza giornata del girone C. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi due nuovi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 21.00 avremo Giamaica Australia a Grenoble e Italia Brasile a Valenciennes, le due sfide appunto del girone C che saranno in contemporanea, come da tradizione nell’ultima giornata della fase a gironi. La classifica vede proprio le azzurre del c.t. Milena Bertolini a punteggio pieno con 6 punti e già certe della qualificazione agli ottavi, poi Brasile e Australia appaiate a 3 punti ed infine la Giamaica, come prevedibile fanalino di coda con zero punti al proprio attivo.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: LE AZZURRE

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019, possiamo spendere qualche parola in più sulle nostre azzurre, che sono già riuscite nell’impresa di fare innamorare l’Italia. La partenza è stata con il botto, perché al debutto è arrivata la vittoria in rimonta contro l’Australia, che partiva sulla carta favorita. Ecco poi nella seconda giornata il successo contro la Giamaica, decisamente più prevedibile ma comunque fondamentale, perché ci ha dato la certezza della qualificazione agli ottavi di finale con un turno d’anticipo. In più, questa sera ci basterà un pareggio contro il Brasile per essere certi anche del primo posto nel girone. Solamente in caso di sconfitta dovremo fare i conti su differenza reti (che è il primo criterio) e classifica avulsa per stabilire il nostro piazzamento, che potrebbe comunque essere al comando, seconde o anche terze – ma con la certezza che saremmo comunque tra le migliori terze, dunque la qualificazione non è in dubbio in alcun modo.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE C

Ore 21.00 Giamaica Australia

Ore 21.00 Italia Brasile

CLASSIFICA: Italia 6; Brasile, Australia 3; Giamaica 0.



