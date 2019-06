Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Diretta gol live ottavi (oggi 24 giugno)

Siamo pronti a vivere un lunedì ricco di grande calcio che ci darà altri due risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, perché oggi 24 giugno il torneo iridato ci proporrà altri due ottavi di finale. Infatti la fase ad eliminazione diretta è cominciata sabato e in questi giorni si stanno disputando appunto gli ottavi, al ritmo di due incontri al giorno fino a domani, quando scenderà in campo anche l’Italia, impegnata contro la Cina. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi nuovi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 18.00 si comincerà con Spagna Stati Uniti a Reims, mentre alle ore 21.00 l’appuntamento è con Svezia Canada a Parigi. Naturalmente i pareggi non sono più ammessi e in caso di segno X al termine dei tempi supplementari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore per decretare chi si qualificherà per i quarti.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: IL DOMINIO EUROPEO

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019, dobbiamo osservare che le prime quattro squadre qualificate ai quarti sono tutte europee. Oggi il Canada e ancora di più gli Stati Uniti, da sempre Nazionale di riferimento in campo femminile, proveranno a invertire la tendenza, ma il quadro è già significativo perché tra sabato e ieri sono state giocate quattro partite, tutte fra una squadra europea e una del resto del mondo: ebbene, ha sempre avuto la meglio la formazione del Vecchio Continente. Erano prevedibili le vittorie di Germania e Inghilterra rispettivamente contro Nigeria e Camerun, ben più tirate le altre due sfide. La Norvegia infatti ha avuto la meglio sull’Australia solamente ai calci di rigore, mentre ieri sera la Francia ha vinto ai supplementari il big-match contro il Brasile. La Spagna avrà però un compito davvero difficile: le iberiche infatti sono senza dubbio sfavorite contro gli Usa.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

Ore 18.00 Spagna Stati Uniti

Ore 21.00 Svezia Canada



© RIPRODUZIONE RISERVATA