Risultati Mondiali Qatar 2022, clasifiche/ Diretta gol live score, giovedì 1 dicembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: PIATTO RICCO OGGI!

Piatto ricchissimo quello che ci aspetta con i risultati dei Mondiali Qatar 2022 per giovedì 1 dicembre: scopriremo infatti, nella terza giornata dei gironi E e F, quali nazionali si qualificheranno agli ottavi e lo scenario che ci si presenta è di quelli interessantissimi, visto che al momento la situazione è in bilico. Alle ore 16:00 scattano Canada Marocco e Croazia Belgio per il gruppo F; alle ore 20:00 vivremo invece Germania Costa Rica e Giappone Spagna nel gruppo E, naturalmente anche oggi sarà garantita la contemporaneità delle partite dello stesso girone per evitare “accomodamenti” o comunque gare che possano perdere di interesse.

Probabili formazioni Costa Rica Germania/ Quote: Muller sarà il centravanti?

Come detto, lo scenario portato in dote dai risultati dei Mondiali Qatar 2022 è straordinario: nel gruppo E per esempio la Germania sarebbe sostanzialmente qualificata battendo il Costa Rica, nonostante abbia un punto potrebbe anche passare il turno con il pareggio del Giappone, a patto che arrivino almeno due reti di scarto per migliorare la differenza reti. La Spagna non rischia poi molto, grazie al 7-0 sul Costa Rica: proprio questo roboante successo mette la Roja al riparo da brutte sorprese, anche se chiaramente l’eliminazione potrebbe comunque arrivare. Vedremo allora cosa ci racconteranno i risultati dei Mondiali Qatar 2022…

Diretta Canada Marocco/ Streaming video Rai: sogno africano, Mondiali 2022

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo accennato alla situazione del gruppo E, adesso per i risultati dei Mondiali Qatar 2022 parliamo ovviamente anche del gruppo F dove a sognare è il Marocco. I Leoni dell’Atlante affrontano un Canada aritmeticamente eliminato: con una vittoria avremmo questa nazionale incredibilmente agli ottavi, non in senso assoluto (la qualità è nota) ma per la presenza di Croazia e Belgio nel girone. La sfida diretta tra balcanici e Diavoli Rossi a questo punto diventa pazzesca: sostanzialmente chi vince si qualifica agli ottavi e chi perde molto probabilmente sarà fuori (a meno che il Canada faccia l’impresa).

Probabili formazioni Canada Marocco/ Quote: Hakimi punto di riferimento

Il pareggio favorirebbe la Croazia che ha un punto in più ed è chiaro allora che lo scenario sia pessimo per il Belgio, che si è presentato in Qatar sperando di sublimare finalmente la sua generazione d’oro e invece si ritrova con lo spogliatoio fratturato e una papabile eliminazione al primo turno cui fare fronte. Scopriremo tutto tra poco: per i risultati dei Mondiali Qatar 2022 non possiamo che aspettare che le prime partite prendano il via, e poi ci addentreremo ancor più nelle classifiche finali dei due gironi e la composizione del tabellone degli ottavi di finale…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GRUPPO E

Ore 20:00 Germania Costa Rica

Ore 20:00 Giappone Spagna

CLASSIFICA: Spagna 4, Giappone 3, Costa Rica 3, Germania 1

GRUPPO F

Ore 16:00 Canada Marocco

Ore 16:00 Croazia Belgio

CLASSIFICA: Croazia 4, Marocco 4, Belgio 3, Canada 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA