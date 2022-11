Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, 25 novembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: RIECCO INGHILTERRA E OLANDA!

I risultati dei Mondiali Qatar 2022 per venerdì 25 novembre sono quelli con cui si apre il secondo turno nella fase a gironi: rivedremo dunque in campo le nazionali che hanno giocato domenica e lunedì, con il programma che come sempre si aprirà alle ore 11:00 e prevede Galles Iran (gruppo B). Poi, le due partite del gruppo A che avranno luogo nel pomeriggio e saranno Qatar Senegal (ore 14:00) e Olanda Ecuador (ore 17:00) con la chiusura del giorno dedicata a Inghilterra Usa (ore 20:00) ricordando che, come al solito, tutti gli orari indicati sono quelli di casa nostra – per quelli locali bisogna invece avanzare di due ore.

C’è già grande attesa per i risultati dei Mondiali Qatar 2022: potremmo avere già qualche nazionale qualificata agli ottavi ed è evidente che la prima candidata sia l’Inghilterra, reduce da un roboante esordio contro l’Iran e che oggi affronta un’avversaria comunque inferiore come gli Stati Uniti, anche se certamente ostica. Il passo avanti verso la fase ad eliminazione diretta può poi farlo l’Olanda, che sfida l’Ecuador vincente domenica; vedremo cosa succederà e come cambieranno le classifiche dei gironi, ma prima di dare la parola ai risultati dei Mondiali Qatar 2022 dobbiamo fare la nostra solita carrellata sui temi principali che emergeranno da questo venerdì.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Con i risultati dei Mondiali Qatar 2022 abbiamo parlato delle nazionali che hanno vinto all’esordio e dunque potrebbero già prendersi gli ottavi, ma ovviamente ci sono le altre: nel gruppo A una grande occasione ce l’ha il Senegal, che ha resistito all’Olanda fino agli ultimi minuti di partita ma, senza Sadio Mané, ha perso parecchio del suo potenziale offensivo e dunque dovrà studiare un modo per superare la difesa del Qatar, che è entrato dalla parte sbagliata della storia diventando la prima nazionale ospitante di sempre a perdere la partita di esordio.

Per i qatarioti la missione è restare in corsa, ma perché sia così sarà necessario ottenere almeno un punto oggi e poi eventualmente giocarsi tutto contro l’Olanda; davvero difficile la qualificazione agli ottavi, certamente più abbordabile per il Galles che però non può permettersi di sbagliare contro un Iran che, al netto dell’avversaria e dei due gol segnati, ha dato la sensazione di essere realmente la più debole del gruppo A. I Dragoni dunque possono fare ottimo uso del pareggio raccolto contro gli Stati Uniti; dal canto loro gli Usa di Gregg Berhalter possono comunque raggiungere gli ottavi perdendo oggi, ma dovranno necessariamente battere l’Iran all’ultima giornata sperando magari nella differenza reti favorevole nei confronti del Galles. Il che significa contenere un’eventuale sconfitta oggi…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GRUPPO A

Ore 14:00 Qatar Senegal

Ore 17:00 Olanda Ecuador

CLASSIFICA: Ecuador 3, Olanda 3, Qatar 0, Senegal 0

GRUPPO B

Ore 11:00 Galles Iran

Ore 20:00 Inghilterra Usa

CLASSIFICA: Inghilterra 3, Galles 1, Usa 1, Iran 0











