Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, 29 novembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: CI SONO OLANDA E INGHILTERRA!

I risultati dei Mondiali Qatar 2022 per le partite che si giocano martedì 29 novembre fanno riferimento all’inizio della terza giornata dei gironi: avremo dunque in campo i gruppi A e B, conosceremo altre due nazionali che si qualificheranno agli ottavi e attenzione, perché cambiano anche gli orari per garantire la contemporaneità all’interno dello stesso girone. Per questo motivo alle ore 16:00 si giocheranno Ecuador Senegal e Olanda Qatar che sono le due gare del gruppo A, mentre per il gruppo B resta la fascia oraria delle ore 20:00 (sempre con fuso orario di casa nostra) e assisteremo a Galles Inghilterra e Iran Usa.

Nei risultati dei Mondiali Qatar 2022 per oggi è tutto ancora da definire: Ecuador e Olanda sono al comando della classifica del gruppo A dopo aver pareggiato la loro sfida diretta, l’unico verdetto certo è l’eliminazione della nazionale padrona di casa mentre Ecuador Senegal è una sorta di spareggio per un posto agli ottavi. La classifica del gruppo B ci dice invece di un’Inghilterra che ha bisogno di un pareggio per avanzare, se così fosse la vincente di Iran Usa si prenderebbe la fase ad eliminazione diretta ma gli asiatici, che a sorpresa hanno battuto il Galles, potrebbero anche pareggiare. Insomma: sarà davvero interessante scoprire cosa succederà con i risultati dei Mondiali Qatar 2022…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo pronti a vivere il martedì dedicato ai risultati dei Mondiali Qatar 2022. Anche Olanda e Inghilterra non sono riuscite a confermarsi a punteggio pieno dopo le prime vittorie: entrambe hanno deluso le aspettative nella loro seconda uscita, gli orange anzi avrebbero forse meritato di perdere contro un Ecuador che adesso sogna. Al Senegal di fatto cambia poco: l’Ecuador infatti sarebbe stato messo alle spalle solo se avesse perso 2-0 contro l’Olanda, una sconfitta con una rete di scarto l’avrebbe comunque lasciato davanti per la differenza reti generale.

Dunque i Leoni della Teranga per andare agli ottavi devono necessariamente battere la Tricolor, e sarà tutt’altro che semplice. Nel gruppo B quasi eliminato il Galles: intanto i Dragoni dovranno battere l’Inghilterra e poi sperare che una tra Iran e Usa (sfida questa delicatissima anche sul piano politico) riesca a vincere, così da ottenere il secondo posto per la sfida diretta contro i tre leoni. Il contesto che ci viene presentato dai risultati dei Mondiali Qatar 2022 ci dice allora che anche un singolo gol in una singola partita potrebbe cambiare l’intero scenario legato alle qualificazioni agli ottavi, i campi ci diranno cosa succederà tra poche ore…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GRUPPO A

Ore 16:00 Olanda Qatar

Ore 16:00 Ecuador Senegal

CLASSIFICA: Ecuador 4, Olanda 4, Senegal 3, Qatar 0

GRUPPO B

Ore 20:00 Galles Inghilterra

Ore 20:00 Iran Usa

CLASSIFICA: Inghilterra 4, Iran 3, Usa 2, Galles 1











