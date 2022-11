Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, 30 novembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: TOCCA A FRANCIA E ARGENTINA!

L’ennesimo appuntamento con i risultati dei Mondiali Qatar 2022 ci porta a scoprire cosa succederà con i gironi C e D: mercoledì 30 novembre si concludono infatti questi due gruppi, prima avremo in campo il girone D che alle ore 16:00 vivrà Australia Danimarca e Tunisia Francia e poi sarà il turno del girone C alle ore 20:00, con Arabia Saudita Messico e Polonia Argentina, all’interno del singolo raggruppamento le partite si giocano ovviamente in contemporanea come da consuetudine, per garantire – almeno sulla carta – il regolare svolgimento della corsa agli ottavi.

Tra le otto nazionali in campo oggi soltanto la Francia si è già aritmeticamente qualificata: i Bleus sono anche certi del primo posto e dunque contro la Tunisia, che per contro è virtualmente eliminata, potranno giocare una sorta di passerella con tante seconde linee in campo. Spera la Danimarca, sogna l’Australia; dall’altra parte, l’Argentina rischia un clamoroso flop che potrebbe andare a vantaggio dell’Arabia Saudita, che sarebbe la grandissima sorpresa. Vedremo cosa ci diranno i risultati dei Mondiali Qatar 2022 tra poche ore, quando finalmente si tornerà a giocare…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere il mercoledì dedicato ai risultati dei Mondiali Qatar 2022, con altri due gironi che vedranno la loro conclusione. Guardando le classifiche, possiamo notare come il grande rischio sia quello dell’Argentina, che si pensava potesse avere vita facile anche per vincere il gruppo D e invece ha perso all’esordio contro l’Arabia Saudita, complicandosi immediatamente la vita. Adesso l’Albiceleste potrebbe anche essere costretta a battere la Polonia, che non supera la fase a gironi da 36 anni e ovviamente vuole evitare che questa serie negativa si prolunghi.

Sarebbe certamente fallimentare anche l’eliminazione della Danimarca, che solo un anno fa avevamo giustamente celebrato per lo straordinario Europeo disputato, ma anche per il modo in cui in Qatar ci è arrivata; ora invece gli scandinavi sembrano aver perso quel passo e, qualora non dovessero battere l’Australia, sarebbero eliminati. I Socceroos come detto ci credono: gli ottavi dei Mondiali erano arrivati nel 2006 e l’Italia se lo ricorda bene, la replica sarebbe anche dietro l’angolo ma bisognerà almeno pareggiare contro un’avversaria tosta. In tutto questo, nei risultati dei Mondiali Qatar 2022, la Francia aspetta di scoprire il nome della sua avversaria…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GRUPPO C

Ore 20:00 Arabia Saudita Messico

Ore 20:00 Polonia Argentina

CLASSIFICA: Polonia 4, Arabia Saudita 3, Argentina 3, Messico 1

GRUPPO D

Ore 16:00 Australia Danimarca

Ore 16:00 Tunisia Francia

CLASSIFICA: Francia 6, Australia 3, Danimarca 1, Tunisia 1











