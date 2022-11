RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: il ritorno del Canada

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: IL RITORNO

I risultati dei Mondiali Qatar 2022 ci parlano anche del grande ritorno del Canada: la nazionale delle foglie d’acero partecipa per la seconda volta alla fase finale della Coppa del Mondo, e per trovare l’ultima partecipazione bisogna tornare al 1986. In Messico il Canada aveva sempre perso: all’esordio aveva fatto un’ottima impressione riuscendo a inchiodare la Francia sullo 0-0 per 79 minuti, prima del gol decisivo di Jean-Pierre Papin. Poi, doppia sconfitta per 0-2 subita da Ungheria e Unione Sovietica, e mesta eliminazione senza mai segnare; di conseguenza ai Mondiali Qatar 2022 il Canada va anche a caccia di quella che sarebbe una prima rete storica.

La nazionale nordamericana è in crescita: nel 2021, dopo 14 anni, è tornata a mettere al collo una medaglia nella Gold Cup (ancora il bronzo), competizione che ha vinto nel 2000 e che non l’ha mai vista troppo sugli scudi. Certamente si può migliorare, ma qualche talento interessante è emerso: basti pensare ad Alphonso Davies che è titolare nel Bayern Monaco, e poi a Jonathan David che sta facendo molto bene nel Lille. Difficile che sia sufficiente per raggiungere gli ottavi di finale, ma come detto le sorprese possono sempre essere dietro l’angolo e allora vedremo come andrà l’esordio contro il Belgio… (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA A SPAGNA E BELGIO!

I risultati dei Mondiali Qatar 2022 ci fanno compagnia, anche mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 11:00 di casa nostra: sarà ormai questo il calendario consueto dei giorni che accompagneranno la fase a gironi di Coppa del Mondo. Oggi vivremo l’esordio di altre otto nazionali: il gruppo E prevede infatti Germania Giappone alle ore 14:00 e Spagna Costa Rica alle ore 17:00, ma il primo match (alle ore 11:00) sarà Marocco Croazia, valida per il gruppo F la cui prima giornata si concluderà alle ore 20:00 con Belgio Canada.

Altre nazionali, altre big che faranno il loro ingresso nei risultati dei Mondiali Qatar 2022: i due gironi di oggi sono particolarmente interessanti perché da una parte i posti nel tabellone degli ottavi di finale sembrano definiti – chiaramente sulla carta – ma c’è grande incertezza sul primo posto nelle due classifiche, per stabilire il quale bisognerà eventualmente aspettare le sfide dirette. Qui però siamo soltanto alla prima giornata, e allora mentre aspettiamo che per i risultati dei Mondiali 2022 si giochi nuovamente proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che ci accompagneranno in questo mercoledì.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora ad un’altra giornata in compagnia dei risultati dei Mondiali Qatar 2022. Croazia, Germania, Spagna e Belgio, in ordine di apparizione: sono queste le quattro big che oggi fanno il loro esordio nel torneo. Di queste, i tedeschi e gli spagnoli hanno già vinto i Mondiali (oltre agli Europei), la Croazia invece è vice campione in carica mentre il Belgio quattro anni fa ha raggiunto la semifinale con tanto di terzo posto, ma avendo avuto a disposizione per anni una grande nazionale si può dire che abbia deluso le aspettative, e che in Qatar sia all’ultima occasione di vincere con questo gruppo.

Tra le altre, difficile capire quella che potrebbe maggiormente stupire: diremmo il Giappone che in più di un’occasione ha superato i gironi e che i Mondiali li gioca ininterrottamente dal 1998, ma guardando la composizione delle rose è innegabile che il Marocco abbia parecchio talento nelle sue individualità e possa realmente mettere i bastoni tra le ruote alle grandi del gruppo F. Vedremo, tra poco per i risultati dei Mondiali Qatar 2022 si tornerà a giocare e le classifiche dei gironi E e F si muoveranno per la prima volta…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GRUPPO E

Ore 14:00 Germania Giappone

Ore 17:00 Spagna Costa Rica

CLASSIFICA: Costa Rica 0, Germania 0, Giappone 0, Spagna 0

GRUPPO F

Ore 11:00 Marocco Croazia

Ore 20:00 Belgio Canada

CLASSIFICA: Belgio 0, Canada 0, Croazia 0, Marocco 0











