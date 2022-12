Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 2 dicembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SFIDE DECISIVE!

Oggi, venerdì 2 dicembre, i risultati dei Mondiali Qatar 2022 segneranno un passaggio molto significativo, infatti potremo seguire ben quattro partite che andranno a completare anche la terza e ultima giornata per gli ultimi due gruppi, cioè naturalmente il girone G e il girone H, e quindi l’intera fase a gironi, mentre già da domani, senza alcuna interruzione, cominceranno gli ottavi di finale e quindi il fascino delle sfide ad eliminazione diretta.

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi, sapendo che vale il criterio della contemporaneità all’interno di ogni singolo gruppo. Il girone G proporrà alle ore 20.00 italiane Camerun Brasile e Serbia Svizzera, mentre per quanto riguarda il girone H ecco che gli appuntamenti saranno già alle ore 16.00 con Corea del Sud Portogallo e Ghana Uruguay. Naturalmente le classifiche di questi gironi dei Mondiali Qatar 2022 prenderanno una nuova forma nelle prossime ore e arriveranno gli ultimi verdetti ancora mancanti.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE DUE QUALIFICATE

Per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022 oggi parliamo innanzitutto delle due squadre che in questi gruppi hanno già ottenuto la matematica certezza della qualificazione agli ottavi di finale, cioè Brasile e Portogallo. Notiamo che ufficialmente non possiamo ancora considerarle prime perché la differenza reti è il primo criterio in caso di arrivo a pari punti, però di fatto le due Nazionali accomunate dalla lingua a un oceano di distanza sono virtualmente le vincitrici di questi gruppi, dettaglio importante perché vorrà dire evitarsi negli ottavi, dove la prima del girone G affronterà la seconda del girone H e viceversa.

Il Brasile finora ha impressionato anche per la solidità difensiva, dettaglio evidentemente da non trascurare perché poi in attacco un gol prima o poi lo segnano, eventualmente anche con un centrocampista come Casemiro, che ha risolto il match contro la Svizzera. Il Portogallo invece aveva mostrato qualche crepa contro il Ghana, mentre ci è piaciuto di più contro l’Uruguay, in ogni caso sono due Nazionali che puntano ad andare molto avanti, ecco perché staranno attente a far sì che non ci sia un incrocio sgradito negli ottavi.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GIRONE G

ore 20.00

Camerun Brasile

Serbia Svizzera

CLASSIFICA: Brasile 6, Svizzera 3, Camerun 1, Serbia 1

GIRONE H

ore 16.00

Corea del Sud Portogallo

Ghana Uruguay

CLASSIFICA: Portogallo 6, Ghana 3, Uruguay 1, Corea del Sud 1











