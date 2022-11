Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 24 novembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: ECCO IL BRASILE!

I risultati dei Mondiali Qatar 2022 ci conducono, giovedì 24 novembre, alle quattro partite che sono valide per la prima giornata dei gironi G e H: con le gare di oggi avremo visto all’opera tutte le nazionali di questa rassegna iridata. Come sempre gli orari sono quelli consueti, dunque si comincia alle ore 11:00 (fuso orario di casa nostra) con Svizzera Camerun; l’altra partita del gruppo G è la scintillante Brasile Serbia che sarà alle ore 20:00, di conseguenza nel mezzo avremo le due partite del gruppo H, vale a dire Uruguay Corea del Sud che si gioca alle ore 14:00 e Portogallo Ghana che avrà il suo calcio d’inizio alle ore 17:00.

È evidente che nei risultati dei Mondiali Qatar 2022 di oggi ci sia grande attesa soprattutto per il Brasile: la Seleçao di Tite è forse ancora la grande favorita per vincere quella che sarebbe la sua sesta Coppa del Mondo, ma è un obiettivo che le sfugge dal 2002 e nel corso di questi anni si è passati anche attraverso parecchi fallimenti (su tutti ovviamente il Mondiale casalingo e quel celeberrimo 1-7 incassato dalla Germania). Tuttavia l’accento va posto anche su Portogallo e Urugay, e allora non ci resta che aspettare che le partite prendano il via per scoprire quali saranno i risultati e le classifiche dei Mondiali Qatar 2022…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alle partite che ci forniranno il quadro dei risultati dei Mondiali Qatar 2022: non solo il Brasile, anche il Portogallo apre il suo percorso e nei giorni scorsi ogni singolo discorso sui lusitani è stato incentrato sull’intervista che Cristiano Ronaldo ha rilasciato a Piers Morgan. Alla fine lo stesso CR7 è intervenuto per sostenere la sua posizione e intimare di porre domande sulla nazionale e le possibilità di vincere i Mondiali Qatar 2022, che per lui sono alte; noi possiamo anche pensarla allo stesso modo, anche se già il gruppo H non sarà affatto semplice da superare.

L’Uruguay è una signora avversaria, il Ghana può sempre stupire anche se certamente il suo gruppo non è al livello delle Black Stars di un tempo, poi c’è la Corea del Sud che quattro anni fa aveva battuto la Germania (pur non riuscendo a qualificarsi per gli ottavi) e dunque può sempre giocare il ruolo della guastafeste. Nel gruppo G, per i risultati dei Mondiali Qatar 2022, attenzione alla Serbia: individualmente (e non solo) è fortissima, Dragan Stojkovic dovrà essere bravo a trovare la quadra perché spesso i balcanici sono andati in Coppa del Mondo con grandi speranze per poi tornare a casa dopo il girone.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GRUPPO G

Ore 11:00 Svizzera Camerun

Ore 20:00 Brasile Serbia

CLASSIFICA: Brasile 0, Camerun 0, Serbia 0, Svizzera 0

GRUPPO H

Ore 14:00 Uruguay Corea del Sud

Ore 17:00 Portogallo Ghana

CLASSIFICA: Corea del Sud 0, Ghana 0, Portogallo 0, Uruguay 0











