Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 26 novembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI!

Oggi, sabato 26 novembre, ci attende una giornata molto delicata per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022, infatti potremo seguire ben quattro partite che, come ormai consueto, andranno a formare per intero la seconda giornata sia del girone C sia del girone D, con l’Argentina e i campioni in carica della Francia naturalmente in modo speciale sotto i riflettori anche se per motivi diversi, perché i Bleus potrebbero addirittura già volare agli ottavi, mentre l’Albiceleste è clamorosamente nei guai dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita.

Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol: USA-Inghilterra si annullano

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi. Il girone C proporrà alle ore 14.00 italiane Polonia Arabia Saudita e alle ore 20.00 Argentina Messico, mentre per quanto riguarda il girone D ecco che gli appuntamenti saranno alle ore 11.00 Tunisia Australia e alle ore 20.00 Francia Danimarca. Naturalmente le classifiche di questi gironi dei Mondiali Qatar 2022 prenderanno una nuova forma nelle prossime ore e potrebbe anche arrivare già qualche verdetto.

DIRETTA/ Inghilterra Usa (risultato finale 0-0) video Rai 1: pari a reti bianche!

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE DUE BIG

Abbiamo quindi già capito che le due Nazionali da seguire con la massima attenzione per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022 oggi saranno naturalmente Argentina e Francia. L’attenzione sarà però soprattutto sull’Albiceleste, perché Leo Messi e compagni si sono complicati non poco la vita perdendo al debutto contro l’Arabia Saudita. Vero che nel primo tempo ci sono stati tre gol annullati e che il pallino del gioco è stato quasi sempre nelle mani dell’Argentina, ma l’incapacità a porre rimedio ai cinque minuti sciagurati di inizio secondo tempo adesso pesa come un macigno, anche perché il Messico è avversario ostico ma sarà obbligatorio batterlo.

Diretta/ Tunisia Australia streaming video tv: voglia di stupire (Qatar 2022)

Il discorso è molto diverso per la Francia campione del Mondo in carica, che arriva da una vittoria travolgente nella partita contro l’Australia, con l’unica macchia di essere passata in svantaggio, ma la difficoltà è stata poi brillantemente superata grazie alla straordinaria qualità degli uomini a disposizione di Didier Deschamps – cioè quello che non è invece riuscito all’Argentina. Per la Francia, occhio all’ostacolo Danimarca, ma sapendo che in caso di vittoria gli ottavi sarebbero già in cassaforte…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GIRONE C

Ore 14.00 Polonia Arabia Saudita

Ore 20.00 Argentina Messico

CLASSIFICA: Arabia Saudita 3, Messico 1, Polonia 1, Argentina 0

GIRONE D

Ore 11.00 Tunisia Australia

Ore 17.00 Francia Danimarca

CLASSIFICA: Francia 3, Danimarca 1, Tunisia 1, Australia 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA