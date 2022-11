Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 27 novembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LA GERMANIA RISCHIA!

Oggi, domenica 27 novembre, ci attende una giornata ricca di emozioni ma anche molto delicata per i risultati dei Mondiali Qatar 2022, infatti potremo seguire ben quattro partite che andranno a formare per intero la seconda giornata sia del girone E sia del girone F, con il big-match di prima serata in modo speciale sotto i riflettori, perché la Spagna ha l’occasione d’oro per eliminare una grande rivale mentre naturalmente la Germania deve fare di tutto per restare in corsa dopo la clamorosa sconfitta al debutto contro il Giappone.

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi. Il girone E proporrà alle ore 11.00 italiane Giappone Costa Rica e alle ore 20.00 Spagna Germania, mentre per quanto riguarda il girone F ecco che gli appuntamenti saranno alle ore 14.00 Belgio Marocco e alle ore 17.00 Croazia Canada. Naturalmente le classifiche di questi gironi dei Mondiali Qatar 2022 prenderanno una nuova forma nelle prossime ore e, come abbiamo già accennato per l’esempio più illustre, potrebbe anche arrivare già qualche verdetto.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE BIG

Abbiamo quindi già capito che le Nazionali da seguire con la massima attenzione per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022 oggi saranno naturalmente Spagna e Germania. Facciamo però un riferimento anche al Belgio, che ha debuttato con una vittoria contro il Canada che tuttavia ha lasciato molti dubbi, sia in termini di prestazione sia pensando che al Belgio è andata piuttosto bene con le decisioni arbitrali. Insomma, il debutto dei Diavoli Rossi ha convinto poco e oggi saranno chiamati a fare di meglio…

Il momento che tutti attendono arriverà tuttavia in prima serata: uno Spagna Germania nella fase a gironi dei Mondiali Qatar 2022 era già il match più atteso, dopo la sconfitta dei tedeschi all’esordio ancora di più. La Spagna è all’estremo opposto, perché non solo ha vinto ma ha pure dato spettacolo nel 7-0 contro la Costa Rica, se oggi le Furie Rosse riuscissero a confermarsi su quei livelli sarebbe notte fonda per la Germania, che vedrebbe lo spettro della seconda eliminazione consecutiva nella fase a gironi…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GIRONE E

ore 11.00 Giappone Costa Rica

ore 20.00 Spagna Germania

CLASSIFICA: Spagna 3, Giappone 3, Germania 0, Costa Rica 0

GIRONE F

ore 14.00 Belgio Marocco

ore 17.00 Croazia Canada

CLASSIFICA: Belgio 3, Croazia 1, Marocco 1, Canada 0











