Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 28 novembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: OGGI IL PORTOGALLO!

Oggi, lunedì 28 novembre, sarà una giornata significativa per i risultati dei Mondiali Qatar 2022, infatti potremo seguire ben quattro partite che andranno a completare la seconda giornata anche per gli ultimi due gruppi che finora hanno giocato una sola volta, cioè naturalmente il girone G e il girone H, con diverse grandi squadre da seguire con la massima attenzione, perché si tratta di raggruppamenti di livello medio piuttosto alto, con il Brasile naturalmente in evidenza più di tutte le altre Nazionali.

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi. Il girone G proporrà alle ore 11.00 italiane Camerun Serbia e alle ore 17.00 Brasile Svizzera, mentre per quanto riguarda il girone H ecco che gli appuntamenti saranno alle ore 14.00 Corea del Sud Ghana e alle ore 20.00 Portogallo Uruguay. Naturalmente le classifiche di questi gironi dei Mondiali Qatar 2022 prenderanno una nuova forma nelle prossime ore e potrebbe anche arrivare già qualche verdetto.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: IL BRASILE

Abbiamo quindi già capito che la Nazionale da seguire con la massima attenzione per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022 oggi sarà naturalmente soprattutto il Brasile, anche se a dire il vero non mancheranno altre big, in particolare in serata con lo stuzzicante match Portogallo Uruguay, delicato soprattutto per la Celeste che ha già lasciato per strada un paio di punti con il pareggio al debutto, mentre CR7 e compagni hanno vinto contro il Ghana, sia pure soffrendo. Anche da questo punto di vista allora spicca il Brasile, che ha vinto con un rotondo 2-0 contro una rivale pericolosa quale la Serbia.

In copertina naturalmente c’è Richarlison, autore della doppietta che ha firmato l’incontro e soprattutto di un meraviglioso secondo gol, che entrerà sicuramente fra i momenti indimenticabili di questi Mondiali Qatar 2022. Non tutto fa sorridere tuttavia in casa verdeoro, perché il c.t. Tite deve fare i conti con gli infortuni di Neymar e Danilo e in un girone che comprende anche Svizzera e Camerun, dunque solo avversarie di buon livello, è vietato distrarsi persino per la Selecao sulla strada verso gli ottavi – e naturalmente verso un obiettivo che per il Brasile è ben più grande…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

GIRONE G

Ore 11.00 Camerun Serbia

Ore 17.00 Brasile Svizzera

CLASSIFICA: Brasile 3, Svizzera 3, Camerun 0, Serbia 0

GIRONE H

Ore 14.00 Corea del Sud Ghana

Ore 20.00 Portogallo Uruguay

CLASSIFICA: Portogallo 3, Corea del Sud 1, Uruguay 1, Ghana 0











