Risultati Mondiali Qatar 2022/ Diretta gol live score ottavi, oggi 3 dicembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SI INIZIA CON OLANDA USA!

Oggi, sabato 3 dicembre, è un punto di svolta per i risultati dei Mondiali Qatar 2022, dal momento che ieri è terminata la fase a gironi e oggi, senza alcuna interruzione, cominceranno già gli ottavi di finale e quindi il fascino delle sfide ad eliminazione diretta. Cala il numero delle partite, naturalmente: fino ieri eravamo abituati a vederne quattro al giorno, da oggi saranno due. Altro ovvio cambiamento è che il pareggio non potrà più essere il risultato finale, di conseguenza in caso di segno X al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente pure con i calci di rigore.

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi, con l’annotazione che le fasce orarie saranno le stesse già utilizzate per la terza e ultima giornata della fase a gironi. Ecco allora che gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022 si apriranno alle ore 16.00 italiane con Olanda Usa, mentre alle ore 20.00 sarà la volta di Argentina Australia, per stabilire le prime due qualificate per i quarti, che si affronteranno fra loro a Losail venerdì prossimo.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE DUE FAVORITE

Per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022 oggi parliamo innanzitutto delle due squadre che sulla carta risultano favorite per la vittoria nei primi due ottavi di finale, cioè naturalmente Olanda e Argentina, in base alla storia ma anche ai valori tecnici delle due rose a disposizione dei commissari tecnici Louis Van Gaal e Lionel Scaloni. Va detto che Olanda e Argentina hanno lasciato qualche dubbio nella fase a gironi, ma sappiamo bene che da questo momento in poi la storia cambia – l’Italia del 1982 è l’esempio perfetto in tal senso.

L’Olanda tutto sommato non ha avuto troppi problemi per qualificarsi, il problema degli Orange è che hanno convinto poco, in particolare nella partita contro l’Ecuador nella quale hanno fatto fatica persino a pareggiare, mentre contro il Senegal il 2-0 finale è stato un punteggio troppo severo con gli africani. L’Argentina invece si è complicata non poco la vita perdendo al debutto contro l’Arabia Saudita, però le due successive vittorie contro Messico e Polonia hanno dimostrato che l’Albiceleste c’è, magari l’inciampo iniziale potrebbe averla resa ancora più forte.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022

Ore 16.00

Olanda Usa

Ore 20.00

Argentina Australia











