RISULTATI MONDIALI QATAR 2022/ Focus sulle outsider, diretta gol live score (ottavi)

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE DUE OUTSIDER

Abbiamo parlato di Francia e Inghilterra, per i risultati dei Mondiali Qatar 2022 saranno tuttavia protagoniste anche Polonia e Senegal. La Polonia ha una storia gloriosa, ma ormai piuttosto datata: i due migliori risultati per i polacchi in Coppa del Mondo sono i terzi posti del 1974 e del 1982, stavolta finalmente la Polonia è riuscita a passare almeno la fase a gironi dopo numerosi tentativi andati a vuoto ma francamente contro la Francia la missione si annuncia decisamente complicata, anche se Lewandowski e compagni hanno le capacità per sognare l’impresa in una partita secca grazie la forza in ruoli chiave come il portiere Szczesny e appunto il centravanti.

Compito difficile anche per il Senegal, a maggior ragione in assenza di Sadio Mané, tuttavia i Leoni della Teranga possono mettere sul piatto lo status di campioni d’Africa in carica e magari anche il glorioso ricordo del 2002, quando al loro debutto in un Mondiale stupirono il mondo fin dal successo nel match inaugurale contro la Francia e raggiungendo i quarti di finale, dove furono sconfitti al Golden gol dalla Turchia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FRANCIA E INGHILTERRA IN CAMPO!

Oggi, domenica 4 dicembre, i risultati dei Mondiali Qatar 2022 naturalmente ci offriranno i verdetti di altri due ottavi di finale, dal momento che ieri con le prime due partite appunto degli ottavi di finale ha preso il via la parte più affascinante della Coppa del Mondo, cioè chiaramente quella composta dalle sfide ad eliminazione diretta che adesso ci faranno compagnia sino alla finalissima di domenica 18 dicembre. Cala il numero delle partite, ma aumenta sempre più l’importanza della posta in palio e ricordiamo che ovviamente il pareggio non potrà più essere il risultato finale delle partite, di conseguenza in caso di segno X al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente pure con i calci di rigore per sciogliere la parità.

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi, con l’annotazione che le fasce orarie saranno le stesse già utilizzate per la terza e ultima giornata della fase a gironi, ma naturalmente con un solo incontro per volta. Ecco allora che gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022 oggi ci riserveranno alle ore 16.00 italiane Francia Polonia, mentre alle ore 20.00 sarà la volta di Inghilterra Senegal, per stabilire le due qualificate per i quarti che si affronteranno fra loro ad Al Khor sabato prossimo.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE DUE FAVORITE

Per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022 oggi parliamo innanzitutto delle due squadre che sulla carta risultano favorite per la vittoria nei due ottavi di finale del giorno, cioè naturalmente Francia e Inghilterra, in base alla storia ma anche ai valori tecnici delle due rose a disposizione dei commissari tecnici Didier Deschamps e Gareth Southgate, che non hanno avuto particolari difficoltà nel superare la fase a gironi, con in più lo status di vincitrici dei rispettivi gironi.

La Francia probabilmente ha destato la migliore impressione, chiudendo la pratica grazie ai successi contro l’Australia per 4-1 al debutto e poi per 2-1 contro la Danimarca in quello che avrebbe dovuto essere il big-match del gruppo, con un Kylian Mbappé in grande spolvero e una rosa che resta eccellente nonostante il numero francamente davvero alto di infortunati per i Bleus. L’Inghilterra ha avuto un mezzo passaggio a vuoto contro gli Usa nella seconda giornata, ma le due nettissime vittorie contro Iran e Galles ci dicono che i Tre Leoni naturalmente possono sognare in grande, anche se resta il dubbio legato al fatto che tradizionalmente l’Inghilterra parte sempre con il vento in poppa, ma infine non arriva in porto…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI!

Ore 16.00

Francia Polonia

Ore 20.00

Inghilterra Senegal











