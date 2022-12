Risultati Mondiali Qatar 2022/ Diretta gol live score ottavi, oggi 5 dicembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SI INIZIA CON GIAPPONE CROAZIA!

Oggi, lunedì 5 dicembre, sarà naturalmente un altro giorno in compagnia dei risultati dei Mondiali Qatar 2022, che nelle prossime ore ci offriranno i verdetti di altri due ottavi di finale, lo “step” con il quale naturalmente prende il via la parte più affascinante della Coppa del Mondo, cioè quella con le sfide ad eliminazione diretta che ci faranno compagnia sino alla finalissima di domenica 18 dicembre. L’importanza della posta in palio si farà sentire, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza e ricordiamo che ovviamente il pareggio non potrà più essere il risultato finale delle partite, di conseguenza in caso di segno X al termine dei tempi regolamentari si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente pure con i calci di rigore per sciogliere la parità.

Diretta/ Giappone Croazia, streaming video Rai 1: Kubo sfida Perisic (Mondiali 2022))

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi, con l’annotazione che le fasce orarie saranno le stesse già utilizzate per la terza e ultima giornata della fase a gironi, ma naturalmente con un solo incontro per volta. Ecco allora che gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022 oggi ci riserveranno alle ore 16.00 italiane Giappone Croazia, mentre alle ore 20.00 sarà la volta di Brasile Corea del Sud, per stabilire le due qualificate per i quarti che si affronteranno fra loro ad Al Rayyan venerdì 9 dicembre.

Pronostici Mondiali 2022/ Quote e previsioni sulle partite, lunedì 5 dicembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE DUE ASIATICHE

Per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022, oggi non possiamo sfuggire alla suggestione del fatto che sarà un lunedì speciale per il calcio in Estremo Oriente, perché saranno protagoniste Giappone e Corea del Sud, entrambe capaci di superare la fase a gironi, fatto che era successo “in coppia” solamente nel casalingo 2002 e poi nel 2010. Naturalmente sotto i riflettori c’è soprattutto il Giappone, autore di due epiche imprese grazie alle vittorie contro Germania e Spagna in un girone che sulla carta sembrava impossibile da superare per i nipponici e li ha invece visti chiudere addirittura al primo posto.

Probabili formazioni Brasile Corea del Sud/ Quote: tornano i big verdeoro

Certo, l’abbinamento non è stato dei più fortunati perché la Croazia resta sulla carta superiore, in particolare a centrocampo, ma naturalmente questo valeva a maggior ragione anche per Germania e Spagna, invece il Giappone si è esaltato con una doppia rimonta. Il problema potrebbe essere semmai che non ci sarà più l’effetto sorpresa, perché gli slavi saranno ben consci delle capacità giapponesi in tal senso. La Corea del Sud invece ha onestamente pescato una sorta di “jolly”, vincendo allo scadere la partita della terza giornata contro il già qualificato Portogallo per prendersi un posto negli ottavi e sulla carta il pronostico sembra chiuso contro il Brasile. Questo Mondiale tuttavia è molto asiatico e hanno ben figurato anche alcune Nazionali già tornate a casa di questo continente, vedremo se anche oggi si scriverà la storia…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Ore 16.00

Giappone Croazia

Ore 20.00

Brasile Corea del Sud











© RIPRODUZIONE RISERVATA