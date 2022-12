Risultati Mondiali Qatar 2022/ Diretta gol live score ottavi, oggi 6 dicembre

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SI PARTE DA MAROCCO SPAGNA

Oggi, martedì 6 dicembre, sarà l’ultimo giorno in compagnia dei risultati dei Mondiali Qatar 2022 per quanto riguarda gli ottavi di finale, infatti oggi si completerà il quadro delle otto Nazionali qualificate per i quarti di finale di questa edizione della Coppa del Mondo, che poi si prenderà per la prima volta due giorni di pausa, perché la quantità delle partite calerà sempre di più, ma naturalmente aumenterà in maniera inversa la loro importanza, sino alla finalissima di domenica 18 dicembre. Ricordiamo che ovviamente il pareggio non potrà più essere il risultato finale delle partite, di conseguenza in caso di segno X al termine dei tempi regolamentari si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente pure con i calci di rigore per sciogliere la parità.

Scopriamo allora subito il programma delle partite per i risultati Mondiali Qatar 2022 attese oggi, con l’annotazione che le fasce orarie saranno le stesse già utilizzate per la terza e ultima giornata della fase a gironi, ma naturalmente con un solo incontro per volta. Ecco allora che gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022 oggi ci riserveranno alle ore 16.00 italiane Marocco Spagna, mentre alle ore 20.00 sarà la volta di Portogallo Svizzera, per stabilire le due qualificate per i quarti che si affronteranno fra loro nella capitale Doha sabato 10 dicembre.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE DUE CAPOLISTA

Per quanto riguarda i risultati dei Mondiali Qatar 2022, oggi mettiamo in copertina le due Nazionali che arrivano a questi ottavi di finale con lo status di vincitrici dei rispettivi gironi. Il Marocco è stato senza ombra di dubbio una delle due grandi sorprese della fase a gironi alla pari del Giappone (la Spagna proprio dai nipponici è stata relegata al secondo posto), cominciando con un bel pareggio contro la Croazia per poi fare il capolavoro contro il Belgio e chiudendo la partita con la vittoria contro il Canada nella terza e ultima giornata. La sorte non aiuta perché l’abbinamento è difficilissimo, chissà se il Marocco saprà sorprenderci ancora…

Il Portogallo naturalmente è molto meno sorprendente, il primo posto nel girone è stato blindato di fatto dopo appena due giornate con la vittoria contro l’Uruguay che ha fatto seguito a quella con il Ghana, anche se i lusitani forse non hanno convinto del tutto e allora dovranno stare attenti a una Svizzera sempre ostica per tutti, come anche noi sappiamo molto bene. Cristiano Ronaldo insegue ancora il primo gol in carriera nella fase ad eliminazione diretta di un Mondiale, sarà un motivo d’interesse in più per le partite di oggi…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI OGGI

Ore 16.00 Marocco Spagna

Ore 20.00 Portogallo Svizzera











