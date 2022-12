Risultati Mondiali Qatar 2022/ Diretta gol live score quarti di finale (9 dicembre)

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: INIZIANO I QUARTI!

Dopo i due giorni di sosta i risultati dei Mondiali Qatar 2022 tornano a farci compagnia, e venerdì 9 dicembre è una data importante: scattano infatti i quarti di finale, le gare cui assisteremo oggi sono due e sono già scintillanti perché si tratta di Croazia Brasile, in programma alle ore 16:00, e Olanda Argentina che va in scena alle ore 20:00. Gli orari indicati sono sempre quelli italiani; avremo dunque le prime due semifinaliste che si sfideranno anche in maniera diretta, siamo nella parte alta del tabellone e possiamo dire che nei risultati dei Mondiali Qatar 2022 ci sia una sorta di summa di quel che il torneo possa offrire a livello storico.

Si tratterà infatti di un doppio incrocio tra Europa e Sud America, con quest’ultimo rappresentato oggi dalle due nazionali storiche e di maggior prestigio: il Vecchio Continente ha vinto le ultime quattro edizioni dei Mondiali lasciando le briciole ai sudamericani, che non festeggiano dal 2002 (con il Brasile) e dunque vanno a caccia di riscatto, anche se chiaramente i risultati dei Mondiali Qatar 2022 non possono essere riassunti un una sfida tra continenti perché ogni nazionale gioca per se stessa e il suo Paese. Vedremo poi cosa ci racconteranno tra poche ore i due campi…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque per i risultati dei Mondiali Qatar 2022: i quarti di finale prendono il via oggi e non vediamo l’ora di conoscere i nomi delle prime due semifinaliste. Ancora una volta la Croazia arriva qui: ci era riuscita quattro anni fa quando si era addirittura spinta in finale, ma lo aveva fatto anche nel 1998 con una semifinale giocata contro i padroni di casa della Francia, e persa in rimonta. Il Brasile sostanzialmente centra un record con le sue partecipazioni consecutive ai quarti, ma va anche detto che dal quinto titolo in bacheca li ha superati soltanto una volta e non ha mai più giocato una finale.

Per l’Argentina si tratta di un ritorno dopo l’eliminazione subita per mano della Francia nei risultati dei Mondiali in Russia, mentre l’Olanda di fatto ottiene questa Top 8 per la terza volta consecutiva ma contando solo le partecipazioni alla fase finale, visto che quattro anni fa l’aveva mancata del tutto. Adesso si tratta di stabilire se i pronostici sul campo verranno rispettati, ma anche qui la questione è in valutazione: il Brasile può pacificamente essere considerato favorito contro la Croazia, ma in Olanda Argentina è davvero complesso stabilire quale delle due nazionali abbia qualcosa in più. Per il percorso fatto diremmo gli orange, ma mai sottovalutare la Seleccion…

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022: QUARTI DI FINALE

Ore 16:00 Croazia Brasile

Ore 20:00 Olanda Argentina











