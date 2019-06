Risultati Mondiali U20/ Diretta gol live score dei quarti di finale (8 giugno 2019)

Si completeranno oggi con i risultati di Mondiali U20 il piano dei quarti di finale della manifestazione giovanile di stanza in Polonia: chi saranno quindi gli ultimi ad avere accesso alle semifinali del prestigioso torneo, sempre più aperto ai colpi di scena? Difficile dirlo anche perchè, come abbiamo detto anche ieri sono tante le certezze che sono crollate nel corso di questi Mondiali U20. Formazioni favorite come Portogallo e Francia hanno lasciato spazio a nuove squadre emergenti che pure saranno anche oggi sabato 8 giugno 2019 in campo: in ogni caso gli appassionati si attendono match di grandissimo valore. Il programma odierno dei risultati dei Mondiali U20 per i quarti di finale è di primo livello ma rispetto a ieri si partirà con qualche ora di ritardo. Ecco infatti che il primo fischio d’inizio si udirà solo alle ore 17,30 a Gdyna con il primo quarto di finale tra Stati Uniti ed Ecuador. Il quadro poi si completerà solo alle ore 20,30 quando avrà inizio allo Bielsko Biala Stadium il match tra Corea del sud e Senegal.

RISULTATI MONDIALI U20: LE FAVORITE

Come ricordato prima la sorpresa regna in questa edizione polacca della competizione iridata e siamo quindi ora doppiamente impazienti di conoscer i risultati dei Mondiali U20 per questi quarti di finale. Se però controlliamo i match attesi oggi e soprattutto il cammino fatto fino a qua possiamo individuare delle favorite al raggiungimento della semifinale del torneo Fifa. Ecco che già tra Stati uniti e Ecuador il pronostico pesa a favore della compagine sudamericana, grazie anche alla stellina della selezione di Rosero, Leonardo Campana. L’attaccante del Barcellona (ma finito nel mirino perfino del Genoa in questa estate del calciomercato) ha letteralmente trascinato al successo (il primo della loro storia) l’Ecuador nell’ultima edizione del Sudamericano Sub20. Per il secondo quarto di finale invece il favore non può che andare al Senegal, che contro ogni attesa sta letteralmente esplodendo e oggi dovrebbe farcela contro la Corea del sud. Chiaramente però l’ultimo verdetto l’avrà il campo: chi troverà il pass per le semifinali dei Mondiali Under 20?

RISULTATI MONDIALI U20

Ore 17,30 Stati Uniti-Ecuador

Ore 20,30 Corea del sud-Senegal



