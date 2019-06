Risultati Mondiali U20/ Diretta gol live score: semifinali, l’Italia c’è (11 giugno)

Siamo pronti a vivere un martedì di grande calcio: i risultati dei Mondiali U20 che attendiamo oggi, 11 giugno, saranno infatti quelli delle due semifinali. Per prima cosa illustriamo subito il programma del giorno: alle ore 17.30 si gioca Ucraina Italia a Gdynia, mentre alle ore 20.30 sarà la volta di Ecuador Corea del Sud a Lublino. Possiamo dunque osservare che ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Polonia sono ancora in corsa ben tre continenti diversi, segnale indiscutibile dell’universalità del calcio che a livello giovanile è ancora più evidente che fra i grandi. Naturalmente siamo ormai nel pieno della fase ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno di conseguenza disputati due tempi supplementari, infine se la parità dovesse ancora resistere saranno i calci di rigore a stabilire chi si qualificherà per la finale iridata in programma sabato e chi si dovrà accontentare di scendere in campo venerdì nella finalina per il terzo posto.

RISULTATI MONDIALI U20: L’ITALIA IN CAMPO

Naturalmente tra i risultati dei Mondiali U20 attesi oggi, quello che ci riguarda più da vicino arriverà dal primo match, Ucraina Italia. Gli azzurrini arrivano fra le prime quattro del Mondiale Under 20 per la seconda edizione consecutiva dopo il terzo posto del 2017, un segnale davvero confortante se si pensa che in precedenza avevamo al massimo raggiunto in tre occasioni i quarti di finale, nel 1987, nel 2005 e nel 2009. Dopo avere vinto ai quarti di finale contro il Mali, formazione forte fisicamente e anche tecnicamente dotata, ma davvero sprovveduta tatticamente e poco capace di giocare di squadra, adesso gli azzurrini si troveranno di fronte l’Ucraina che è l’estremo opposto. Organizzazione perfetta e solidità garantita per gli ex sovietici, che nei quarti hanno eliminato la Colombia e saranno un avversario più che degno di una semifinale mondiale. Siamo d’altronde fra le prime quattro Nazionali Under 20 al mondo: non esistono partite facili, ma si può sognare in grande.

RISULTATI MONDIALI U20

Ore 17.30 Ucraina Italia

Ore 20.30 Ecuador Corea del Sud



