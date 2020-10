Risultati Nations League, classifica/ Diretta gol live score (oggi 13 ottobre)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SI GIOCA LA 4^ GIORNATA!

I risultati Nations League tornano protagonisti oggi, martedì 13 ottobre, perché comincia la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2020-2021, seconda edizione della nuova competizione Uefa per le squadre Nazionali. Torneranno in campo le squadre dei vari gironi che avevano giocato sabato per la terza giornata, citazione dunque d’obbligo per il girone 4 della Lega A, che alle ore 20.45 ci proporrà Germania Svizzera e Ucraina Spagna, senza dubbio le due partite di spicco per oggi nel panorama dei risultati Nations League, dal momento che gli altri gironi della Lega A e tutta la Lega B giocheranno invece domani. Per le prossime ore dunque ci resta da ricordare che giocheranno anche il gruppo 1 della Lega C, che alle ore 18.00 vedrà scendere in campo Azerbaigian Cipro e Montenegro Lussemburgo, infine l’intera Lega D, che ha in programma alle ore 18.00 Lettonia Malta (girone A) e alle ore 20.45 Far Oer Andorra (girone A) e Liechtenstein San Marino, unica partita del girone B che ha infatti solo tre squadre.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: NELLA LEGA A

In sede di presentazione dei risultati Nations League per le partite di oggi, è dunque spontaneo concentrare adesso la nostra attenzione sul girone 4 della Lega A, che ci proporrà i due incontri di spicco della serata. Sabato la Germania era andata a vincere per 1-2 in Ucraina cogliendo il proprio primo successo dopo due pareggi in casa contro la Spagna e poi in Svizzera nella finestra di settembre, mentre la Spagna aveva risposto vincendo per 1-0 in casa contro la Svizzera per salire a quota 7 punti in classifica (anche il pareggio in Germania e il successo contro l’Ucraina) per conservare due lunghezze di vantaggio sulla Germania e consolidare il proprio status di favorita per la qualificazione alla Final Four, obiettivo che non sembra invece più possibile per Ucraina e Svizzera. Qualche speranza potrebbero ancora averla gli uomini di Sheva, che hanno 3 punti in classifica, a patto naturalmente di vincere stasera contro le Furie Rosse, mentre la Svizzera ha un solo punto e deve giocare oggi in Germania, dunque la missione rossocrociata appare davvero difficile.

RISULTATI NATIONS LEAGUE E CLASSIFICHE, 4^ GIORNATA

RISULTATI LEGA A

Ore 20.45

Germania Svizzera

Ucraina Spagna

Classifica girone 4: Spagna 7; Germania 5; Ucraina 3; Svizzera 1.

RISULTATI LEGA C

Ore 18.00

Azerbaigian Cipro

Montenegro Lussemburgo

Classifica girone 1: Montenegro 9; Lussemburgo 6; Azerbaigian 3; Cipro 0.

RISULTATI LEGA D

Ore 18.00

Lettonia Malta

Ore 20.45

Far Oer Andorra

Liechtenstein San Marino

Classifica girone 1: Far Oer 7; Lettonia 3; Malta, Andorra 2.

Classifica girone 2: Gibilterra 6; Liechtenstein 3; San Marino 0.



