Risultati Nations League, classifica/ Diretta gol live score, partite del 10 ottobre

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 3^ GIORNATA!

I risultati di Nations League per sabato 10 ottobre sono quelli che ci introducono alla terza giornata della competizione Uefa. Protagonista il gruppo 4 di Lega A, perché alle ore 20:45 si giocheranno Ucraina Germania e Spagna Svizzera; la concentrazione sarà soprattutto qui perché al massimo livello del torneo si va a caccia della Final Four e di conseguenza della vittoria del titolo; non va però dimenticato che in campo ci saranno anche Lega B (Lussemburgo Cipro e Montenegro Azerbaijan, per il gruppo 1, scattano alle ore 15:00) e Lega D, con Far Oer Lettonia per il gruppo 1 alle ore 18:00 e, alla stessa ora, Liechtenstein Gibilterra per il gruppo 2 il cui programma proseguirà alle ore 20:45 con Andorra Malta. Non resta dunque che vedere quello che succederà nelle partite che compongono il quadro dei risultati di Nations League, intanto possiamo cominciare a fare qualche valutazione sui temi principali.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Per i risultati di Nations League attesi oggi è inevitabile soffermarsi su quanto sta succedendo in Lega A: al momento il gruppo 4 è comandato dalla Spagna, che è ancora imbattuta e ha evitato la sconfitta contro la Germania per il rotto della cuffia, pareggiando al 96’ minuto con José Gayà. Le Furie Rosse hanno poi schiantato l’Ucraina che vive una situazione abbastanza buona e con una vittoria si giocherebbe la semifinale; del resto di conseguenza non si può dire al sicuro nemmeno la Germania, che questa sera va a Kiev e rischia parecchio perché, dovesse perdere, si ritroverebbe magari anche ultima in classifica e avrebbe chiuso le partite di andata senza aver ancora vinto. La Svizzera, semifinalista della prima edizione della Nations League, difficilmente ripeterà quell’exploit ma il fatto che le giornate previste siano sei (e non più tre) aumenta l’incertezza. Di sicuro un bel match point per la Spagna che potrebbe anche allungare, e dunque tuffiamoci nell’atmosfera dei risultati di Nations League…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: LEGA A

GRUPPO 4

Ore 20:45 Spagna Svizzera

Ore 20:45 Ucraina Germania

CLASSIFICA: Spagna 4, Ucraina 3, Germania 2, Svizzera 1

RISULTATI NATIONS LEAGUE: LEGA C

GRUPPO 1

Ore 15:00 Lussemburgo Cipro

ore 15:00 Montenegro Azerbaijan

CLASSIFICA: Montenegro 6, Lussemburgo 3, Azerbaijan 3, Cipro 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA