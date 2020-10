Risultati Nations League, classifica/ Diretta gol live score: partite oggi 11 ottobre

RISULTATI NATIONS LEAGUE: ITALIA E LE BIG NEL 3^ TURNO

E’ tutto pronto per una nuova giornata di risultati di Nations League. Oggi proseguirà il terzo turno dell’edizione 2020 del torneo riservato alle nazionali, con ben venti match in programma fra cui anche la nostra nazionale italiana. E partiamo proprio dal gruppo 1, quello degli azzurri, che vedrà la selezione allenata da ct Mancini impegnata alle ore 20:45 fuori casa contro la Polonia. La nostra nazionale è in prima posizione a quota quattro punti, mentre gli avversari inseguono a quota 3. Bosnia-Olanda, l’altra gara del Gruppo 1, si giocherà invece alle ore 18:00 di questa sera. Grande spettacolo in programma per il Gruppo 2, dove i Diavoli Rossi del Belgio, i vari Lukaku, Mertens e via discorrendo, saranno impegnati in Inghilterra contro la nazionale dei Tre Leoni. I risultati della Nations League dei precedenti turni vedono i belgi a punteggio pieno a quota sei, con gli inglesi invece che inseguono a quattro. Islanda-Danimarca, altra gara del girone 2, sarà invece in programma alle 20:45. Altra sfida assolutamente da non perdere è quella delle 20:45 fra Francia e Portogallo, i campioni del mondo in carica contro i campioni d’Europa in carica. Le due selezioni concorreranno per il Gruppo 3, dove entrambe hanno fino ad oggi ottenuto sei punti. Dello stesso girone fa parte anche l’incontro Croazia-Svezia (tutte e due a zero), di scena alle ore 18:00.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: LE PARTITE DELLA LEGA B E C

Proseguiamo i risultati Nations League con la Lega B, e con il Gruppo 1, dove la Romania volerà in Norvegia dalle ore 18:00. Rumeni in vetta al proprio girone con 4 punti, mentre i norvegesi inseguono a tre. Irlanda del Nord-Austria, l’altra sfida del gruppo, si terrà invece alle 20:45. La Scozia ospiterà la Slovacchia per il Gruppo 2 della Lega B, mentre l’Israele affronterà in casa la Repubblica Ceca. Per il Gruppo 3 interessante match fra la capolista Russia (prima a quota 6 punti), e la Turchia, con la selezione guidata da Senol Gunes costretta a vincere, essendo a quota 1 dopo 180 minuti. La sfida Serbia-Ungheria delle ore 20:45, completerà il Girone 3. Per il Gruppo 4, il Galles (primo a 6 punti), volerà in Irlanda, mentre la Finlandia ospiterà la Bulgaria dalle ore 18:00. Infine le partite della Lega C, Kazakistan-Albania e Lituania-Bielorussia (Gruppo 4), Estonia-Macedonia e Armenia-Georgia (Gruppo 2), e Kosovo-Slovenia e Grecia-Moldova per il Gruppo 3.

Risultati Gruppo 1 Lega A

Ore 18:00 Bosnia-Olanda

Ore 20:45 Polonia-Italia

Classifica: Italia 4, Polonia, Olanda 3, Bosnia 0

Risultati Gruppo 2 Lega A

Ore 18:00 Inghilterra-Belgio

Ore 20:45 Islanda-Danimarca

Classifica: Belgio 6, Inghilterra 4, Danimarca 1, Islanda 0

Risultati Gruppo 3 Lega A

Ore 18:00 Croazia-Svezia

Ore 20:45 Francia-Portogallo

Classifica: Portogallo, Francia 6, Svezia, Croazia 0

Risultati Gruppo 1 Lega B

Ore 18:00 Norvegia-Romania

Ore 20:45 Irlanda del Nord-Austria

Classifica: Romania 4, Austria, Norvegia 3, Irlanda del Nord 1

Risultati Gruppo 2 Lega B

Ore 20:45 Israele-Repubblica Ceca

Ore 20:45 Scozia-Slovaccia

Classifica: Scozia 4, Repubblica Ceca 3 Israele 2, Slovacchia 1

Risultati Gruppo 3 Lega B

Ore 20:45 Russia-Turchia

Ore 20:45 Serbia Ungheria

Classifica: Russia 6, Ungheria 3, Turchia, Serbia 1

Risultati Gruppo 4 Lega B

Ore 15:00 Galles-Irlanda

Ore 18:00 Finlandia-Bulgaria

Classifica: Galles 6, Finlandia 3, Irlanda, Bulgaria 1

Risultati Gruppo 2 Lega C

Ore 18:00 Armenia-Georgia

Ore 18:00 Estonia-Macedonia

Classifica: Macedonia, Georgia 4, Armenia 3, Estonia 0

Risultati Gruppo 3 Lega C

Ore 20:45 Kosovo-Slovenia

Ore 20:45 Grecia-Moldova

Classifica: Grecia, Slovenia 4, Kosovo, Moldova 1

Risultati Gruppo 4 Lega C

Ore 15:00 Kazakistan-Albania

Ore 18:00 Lituania-Bielorussia

Classifica: Albania, Bielorussia, Kazakista, Lituania 3



