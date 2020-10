Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score della 4^ giornata

RISULTATI NATIONS LEAGUE. L’ITALIA E LE ALTRE BIG IN CAMPO!

I risultati di Nations League per mercoledì 14 ottobre sono quelli che chiudono la quarta giornata, e così questa finestra dedicata alle nazionali: un giorno importante perché si gioca Italia Olanda, di scena a Bergamo alle ore 20:45 – calcio d’inizio di tutte le partite della Lega A, dunque le più importanti – e gli azzurri hanno la grande occasione di staccare gli orange in classifica e far fuori la rivale più pericolosa, pur se a quel punto la Polonia (che ospita la Bosnia) potrebbe ancora sperare di operare il ribaltone nella sfida diretta. Altre nazionali come detto vanno a caccia della semifinale del torneo; l’Inghilterra ha scavalcato il Belgio battendolo a Wembley e ora ci crede perché ospita la Danimarca – pur combattiva e ancora in corsa – mentre la Francia aspetta di volare in Portogallo per sistemare la questione con CR7 e compagni, ma nel frattempo rischia grosso in Croazia mentre i lusitani ospitano una Svezia ancora al palo. Ci aspetta dunque una serata interessante con i risultati di Nations League, vedremo come cambierà la classifica dei gironi e intanto possiamo approfondire il discorso legato alle sfide del giorno.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Le partite che compongono il quadro dei risultati di Nations League iniziano in realtà alle ore 18:00, perché giocano anche Lega B e Lega C: qui se vogliamo la corsa alla promozione e per evitare la retrocessione è più accesa che mai, per esempio a Mosca e Glasgow si giocano due sfide dirette che potrebbero dare una definizione circa la classifica e l’ingresso nella Lega A, mentre sembrano ridotte al lumicino le speranze di nazionali importanti come Irlanda e Turchia di fare il salto in avanti. Nella Lega C hanno una bella occasione Grecia e Slovacchia, mentre attenzione al Kazakhstan che in questo momento ha ancora la possibilità di centrare la promozione: l’ex repubblica sovietica gioca una sorta di derby contro la Bielorussia, è in trasferta ma dopo l’ottimo pareggio centrato contro l’Albania ha ancora qualche occasione in un girone in cui hanno tutte 4 punti. Così anche la Georgia, che deve affrontare la partita di Skopje contro una Macedonia del Nord che nell’ultimo turno si è letteralmente salvata contro l’Estonia. Dunque mettiamoci comodi per scoprire come andranno le cose tra poche ore…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 4^ GIORNATA

RISULTATI LEGA A GRUPPO 1

Ore 20:45 Italia Olanda

Ore 20:45 Polonia Bosnia

CLASSIFICA: Italia 5, Olanda 4, Polonia 4, Bosnia 2

RISULTATI LEGA A GRUPPO 2

Ore 20:45 Inghilterra Danimarca

Ore 20:45 Islanda Belgio

CLASSIFICA: Inghilterra 7, Belgio 6, Danimarca 4, Islanda 0

RISULTATI LEGA A GRUPPO 3

Ore 20:45 Croazia Francia

Ore 20:45 Portogallo Svezia

CLASSIFICA: Francia 7, Portogallo 7, Croazia 3, Svezia 0

RISULTATI LEGA B GRUPPO 1

Ore 20:45 Norvegia Irlanda del Nord

Ore 20:45 Romania Austria

CLASSIFICA: Austria 6, Norvegia 6, Romania 4, Irlanda del Nord 1

RISULTATI LEGA B GRUPPO 2

Ore 20:45 Scozia Repubblica Ceca

Ore 20:45 Slovacchia Israele

CLASSIFICA: Scozia 7, Repubblica Ceca 6, Israele 2, Slovacchia 1

RISULTATI LEGA B GRUPPO 3

Ore 20:45 Russia Ungheria

Ore 20:45 Turchia Serbia

CLASSIFICA: Russia 7, Ungheria 6, Turchia 2, Serbia 1

RISULTATI LEGA B GRUPPO 4

Ore 18:00 Finlandia Irlanda

Ore 20:45 Bulgaria Galles

CLASSIFICA: Galles 7, Finlandia 6, Irlanda 2, Bulgaria 1

RISULTATI LEGA C GRUPPO 2

Ore 20:45 Estonia Armenia

Ore 20:45 Macedonia Georgia

CLASSIFICA: Macedonia 5, Georgia 5, Armenia 4, Estonia 1

RISULTATI LEGA C GRUPPO 3

Ore 20:45 Moldavia Slovenia

Ore 20:45 Grecia Kosovo

CLASSIFICA: Grecia 7, Slovenia 7, Kosovo 1, Moldavia 1

RISULTATI LEGA C GRUPPO 4

Ore 18:00 Lituania Albania

Ore 20:45 Bielorussia Kazakhstan

CLASSIFICA: Kazakhstan 4, Albania 4, Bielorussia 4, Lituania 4



